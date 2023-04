MANFREDONIA (FOGGIA), 11/04/2023 – Piccoli e semplici comportamenti che ogni cittadino può mettere in pratica per salvare cani e gatti in difficoltà sul territorio comunale.

Se l’animale che sembra abbandonato non possiede una targhetta identificativa che consenta di contattare direttamente il proprietario, ciò che devi fare quando lo avvisti in aree urbane è chiamare la Polizia Municipale 0884/581014. Durante l’orario notturno, il consiglio è di rivolgersi al numero unico per le emergenze 112. Carabinieri e forze di polizia devono essere allertati in ogni caso qualora si assista al reato di omissione di soccorso o addirittura al momento dell’abbandono.

Fonte: ilcorriere.net

I gatti e cani abbandonati di norma non devono essere prelevati dal privato cittadino, ma affidati alle mani degli addetti ASL o della Polizia Locale. Per cui si invita la cittadinanza a non prelevare l’animale abbandonato o feriti per portarlo presso il comando della polizia locale ma si raccomanda di attendere l’arrivo sul posto dell’agente di polizia locale.

Inoltre, è possibile segnalare l’accaduto, oltre che telefonicamente, anche ai seguenti indirizzi email:

polizialocale@comune.manfredonia.fg.it

tutela.animali@comune.manfredonia.fg.it

Infine, si invita il cittadino che si prende cura di una colonia felina sul territorio (gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo come previsto dalla legge n. 2/2020 della regione puglia) di recarsi presso il comando della polizia locale, sito in largo Giosafatte Mondelli, per avviare l’iter per il riconoscimento della colonia felina. Il riconoscimento consentirà alla polizia di coordinarsi con l’ASL per le procedure di sterilizzazione, utili per controllare il numero della popolazione felina.

Fonte: greenme

Inoltre, con il riconoscimento il cittadino diventa responsabile della colonia con conseguente obbligo di cura e alimentazione dei gatti senza diventarne proprietario (legge n 2/2020 regione puglia). Per qualsiasi chiarimento e/o segnalazioni è possibile inviare email alla polizia locale all’indirizzo email

E e-mail all’assessore Grazia Pennella

Il rispetto per i nostri animali è l’indice rivelatore della sensibilità e del senso di civiltà di una popolazione.