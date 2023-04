Manfredonia, ecco il regolamento per la concessione delle aree a verde pubblico (ATTO)

www.statoquotidiano.it, Manfredonia, 11 aprile 2023. “L’Ufficio competente verificherà il ripristino, a cura del concessionario, delle aree del verde pubblico manomesse e interessate dalle modifiche di marciapiedi e banchine conseguenti alle opere di sistemazione di eventuali manufatti, eseguiti a regola d’arte dal richiedente, pena l’applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 18. Qualora il ripristino non sia adeguato o sufficiente, l’ufficio potrà sospendere l’esercizio dell’attività per un periodo di 30 giorni. Nel caso di più sospensioni nell’arco del periodo di concessione sarà disposta la revoca“.

Con recente delibera del Consiglio comunale di Manfredonia, è stato deliberato di approvare lo schema di regolamento, che consta di 20 articoli oltre alle premesse, relativo alla concessione delle aree a verde pubblico nel territorio comunale.

“L’Amministrazione Comunale – si legge nell’atto – intende il Verde come l’insieme delle componenti biologiche da tutelare che concorrono a determinare l’impronta funzionale e paesaggistica dell’abitato in equilibrio ecologico col territorio; il patrimonio verde è un vero e proprio sistema complesso, formato da un insieme di superfici e di strutture vegetali eterogenee, in grado di configurarsi come un bene di interesse collettivo e come tale una risorsa multifunzionale per la città e per i suoi abitanti”.

“Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzazione, di conservazione, di tutela e di gestione del verde pubblico, collocato all’interno del territorio comunale”.

E’ stato da qui, ritenuto opportuno: “disciplinare l’affidamento di aree e spazi verdi di proprietà pubblica, che allo stato attuale non sono utilizzati per l’uso proprio, a soggetti privati o pubblici che vi abbiano interesse, al fine di migliorare lo stato manutentivo o ornamentale delle aree pubbliche già sistemate a verde e/o riqualificare le aree non adeguatamente utilizzate, secondo le destinazioni urbanistiche vigenti“.

“E’ intento di questa Amministrazione Comunale assicurare alla cittadinanza i necessari

servizi realizzabili con il verde urbano ben gestito, nella più ampia previsione della redazione del “Piano di monitoraggio e gestione del verde”, quale supporto decisionale fondamentale per la programmazione degli interventi, da integrare con il “Sistema Informativo del verde”, base conoscitiva necessaria, sia per il censimento che per le conseguenti azioni di monitoraggio, pianificazione e gestione, su cui tessere ogni informazione (puntuale, lineare e areale) datata e georeferenziata nel contesto urbano”.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it