Promuovere il Gino Lisa, Venturino: “Ecco cosa c’è ancora da fare”

FOGGIA, 11/04/2023 – Promuovere il Gino Lisa: come, con cosa e chi! Questo “mantra” è stato ripetuto più volte …… da tutti… molti hanno fatto… ma solo pochi, in particolare nel volontariato, con le proprie conoscenze, competenze e soprattutto determinazione hanno davvero fatto da pungolo per le Istituzioni per la riapertura dell’aeroporto di Foggia in quel 26 luglio 2021.

Con questo incipit apre il comunicato di “MONDO GINO LISA” a firma del Presidente Sergio Venturino con lo scopo di scuotere il territorio – rappresentato in ogni forma: istituzionale, imprenditoriale, sociale e della società civile – a fare di più e realizzare quanto ancora ad oggi mancante per proiettare l’aeroporto foggiano verso gli obiettivi di consolidamento, stabilità e continuità necessari alla sostenibilità del sistema aeroportuale.

Gli obiettivi di base sono stati raggiunti e sinteticamente descritti di seguito:

26 luglio 2021

riapertura dell’aeroporto dopo il completamento dei lavori per l’allungamento della pista e l’adeguamento dei connessi sistemi e impianti tecnologici consentendo l’utilizzo dello scalo per vettori fino al oltre 150 pax.

Maggio 2022

assegnazione della Concessione per la effettuazione dei voli di linea alla Compagnia LUMIWINGS a termine delle procedure messe in atto dalla Presidenza della Regione Puglia e dalle competenti strutture di AdP (Aeroporti di Puglia) capeggiate dal Presidente Antonio Vasile. Linee fissate da e per Foggia: Milano, Torino, Verona, Catania.

Settembre 2022

inaugurazione del primo volo di linea con passeggeri da Foggia a Milano Malpensa

Dicembre 2022

inizio operatività del volo di linea Foggia – Torino Caselle

Marzo 2023

ottenimento da parte della LUMIWINGS dello slot su Milano Linate arricchendo, quindi, le alternative di volo e di accessibilità al capoluogo lombardo.

Aprile 2023

ampliamento dell’offerta in questo recente periodo festivo pasquale con quote di capacità di riempimento degli aeromobili davvero interessanti e stimolanti al meglio. Programmazione per la operatività del volo internazionale da Foggia a Monstar, aeroporto di accesso alla località religiosa e Santuario di Medugorje.

Ad oggi, quindi, gli obiettivi raggiunti dimostrano con concretezza i dati di stabilità dei voli e l’incremento delle tratte inizialmente pianificate. Tutto ciò costituisce una partenza andata oltre le più rosee previsioni! È giunta la “grande occasione” per chi possiede competenze tecnico-organizzative, capacità e volontà ad agire per creare tutto ciò che ancora manca o è incompleto come, ad esempio, l’offerta di vari e differenti servizi a complemento del sistema di trasporto aereo integrato con quelli di terra. Ripetiamo: obiettivi raggiunti SI ma considerati sempre come punti di ripartenza.

Ecco quindi che tutto evolve. Tutto deve evolvere. Ed è proprio su queste considerazioni iniziali e nell’ottica di quanto c’è da fare che fonda la necessità di progredire e disporre di strumenti nuovi affinché le organizzazioni, e soprattutto le persone che con il loro contributo hanno già determinato il raggiungimento di risultati inopinabili, possano continuare nel solco della concretezza. Non bastano gli annunci e i manifesti, c’è bisogno di concretezza e competenza!

Molti di noi lo hanno capito e determinato fin dalla fine del 2022 convergendo in una nuova realtà: MONDO GINO LISA (MGL). Community già presente da anni nello scenario dell’associazionismo interessato alla crescita e allo sviluppo del Gino Lisa e che ha tra gli obiettivi statutari proprio ciò che è necessario per andare oltre. In questi primi mesi del new deal in MGL importante e nutrito è stato il lavoro, in termini di continuità, basato sulla collaborazione, condivisione e competenza dell’intero gruppo operativo. Abbiamo pian piano costruito una squadra di esperti nei vari campi organizzativi, professionisti maturi e professionisti più giovani accomunati dalla gran voglia di fare.

L’organizzazione MGL si articola in più settori, con “aree funzionali” e “gruppi di lavoro”, caratterizzati da competenze e indirizzi differenti in grado di fornire utili spunti e riferimenti per la realizzazione di servizi e per lo sviluppo dell’indotto. Stiamo coinvolgendo imprenditori e soci con l’obiettivo di affidare a project manager la gestione di settori specifici come quello turistico, escursionistico, enogastronomico, culturale e non solo.

Vogliamo sottolineare che Mondo Gino Lisa è un’organizzazione non a scopo di lucro e ad oggi tutti i consiglieri e gli esperti operano sotto forma di volontariato. Invitiamo tutti coloro che hanno esperienza e vogliono proporsi a scrivere a info@mondoginolisa.it

STRUTTURA MONDO GINO LISA

Sergio Venturino – Presidente