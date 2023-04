Puglia, malore mentre era in auto: morto il giudice Paolo Moroni

LECCE, 11/04/2023 – (Francesco Oliva bari.repubblica.it) Il presidente del Tribunale, Tanisi: “Era un giudice preparato, e attento, ma anche una persona dotata di una cultura raffinata con cui si poteva parlare per ore”.

È il profilo di Paolo Moroni, giudice di merito presso il Tribunale di Lecce e magistrato di Corte d’Appello, stroncato da un malore nella mattinata di martedì 11 aprile mentre era in macchina in via Spacciante, a Monteroni, comune a pochi chilometri da Lecce dove risiedeva da qualche anno. Di origini abruzzesi, non era sposato e non aveva figli. Era arrivato nel palazzo di giustizia salentino nel 1999. bari.repubblica.it