Sparatoria ad Apricena: vendetta per apprezzamenti su alcune ragazze

Apricena (Fg), 11 aprile 2023, (FoggiaToday) – Una disputa nata, forse, per degli apprezzamenti su alcune ragazze, il litigio in piazza Costa e infine la ‘vendetta’ a colpi di pistola in via Livorno. Questa – secondo le ipotesi investigative – la dinamica della sparatoria avvenuta a mezzanotte del giorno di Pasqua, ad Apricena.

Le indagini dei carabinieri non escludono alcuna pista, ma al momento sembra essere privilegiata quella dei futili motivi. La rissa, è stato appurato, ha coinvolto due gruppi di giovani, rispettivamente di San Severo ed Apricena, ed è terminata con l’esplosione dei colpi di pistola – quattro o cinque, tre dei quali a segno – all’indirizzo di due fratelli del posto, rispettivamente di 26 e 28 anni.

Si tratta di due operai incensurati: il maggiore, ferito di striscio ad un braccio, è stato medicato dai sanitari del ‘Masselli Mascia’ ed è stato subito dimesso; nelle scorse ore è stato ascoltato dai carabinieri nell’ambito delle indagini. Il più giovane, invece, ferito ad una gamba, è stato trasferito e operato a ‘Casa Sollievo della Sofferenza’ per estrarre un proiettile ritenuto ed è attualmente ricoverato in attesa delle decisioni dei medici (non sarebbe in pericolo di vita).

Al vaglio dei militari, i filmati delle telecamere – impianti sia pubblici che privati – presenti in piazza e nella via in cui è avvenuta la sparatoria. (FoggiaToday)