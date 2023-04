A cura di Daniele Calamita – “agronomo-sindacalista esperto di politiche sociali”

“Nei giorni scorsi ho letto una nota stampa a firma di Marco Di Meo portavoce del comitato di Stornara che a gran voce rivendica l’assenza di coinvolgimento in merito alla realizzazione di una foresteria.

Ritengo che quanto denunciato sia paradossale in un momento storico che vede i cittadini sempre più distanti e disaffezionati dalla politica, a Stornara, da quel che leggo, siamo nel contesto opposto, ossia, i cittadini organizzati in comitato, rivendicano quello che la politica da sempre proclama, cioè COINVOLGIMENTO nelle scelte, e addirittura questi cittadini vogliono farsi carico di una situazione difficile e complicata; mi chiedo è così difficile da parte degli Amministratori locali, sedersi intorno a un tavolo ed ascoltare le proposte?; per anni ho seguito le politiche per migranti e per anni ho sempre riscontrato un’assenza di partecipazione da parte dei cittadini comuni, come se la cosa non li riguardasse e il problema fosse sempre e solo delle istituzioni; qui siamo nel caso opposto, ci sono cittadini che vogliono farsi carico della questione, dare il loro contributo, partecipare alla creazione di percorsi di inclusione e sicurezza per gli abitanti della foresteria e chi si sottrae al confronto è chi dovrebbe fare i salti di gioia per questa disponibilità.

Trovo anche ulteriormente paradossale che vi sia la disponibilità di suoli pubblici (dell’ERSAP – Regione Puglia) e si decida di allocare la foresteria in terreni privati, distanti chilometri dal centro abitato e in contesto, da quel che leggo, pericolosi per l’incolumità degli occupanti, soprattutto dei minori.

Da originario di Stornara, ritrovo in questa disponibilità e questa attenzione, del comitato, la forte volontà di inclusione che i cittadini di questo piccolo centro abitato hanno sempre manifestato, un paese che per primo in Italia negli anni 80’ realizzò un campo di accoglienza per lavoratori migranti dediti all’agricoltura, e che negli anni ha sempre teso la mano verso i più deboli e gli emarginati.

Il mio auspicio e che prevalga il buon senso e che gli Amministratori Locali aprano un confronto costruttivo e si aprono a percorsi di democrazia partecipata, superando quelle che a mio avviso sono delle incomprensioni che stanno limitando un dialogo costruttivo per il bene della collettività”.