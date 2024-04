Manfredonia. “Nessuno mi ha mai proposto di candidarmi a sindaco del Comune di Manfredonia, per le Amministrative in programma nel prossimo giugno. Qualora me lo avessero chiesto non avrei comunque rinunciato all’insegnamento universitario, incompatibile con l’impegno e la dedizione che richiederebbe l’amministrazione di una città complessa come quella di Manfredonia.

No, non ho alcun rapporto di natura legale con l’Amministrazione comunale di Manfredonia, non tutelo gli interessi dell’Ente per alcun procedimento“.

E’ quanto dice a StatoQuotidiano.it l’Avvocato del Foro di Foggia, Vincenzo Bruno Muscatiello, Docente dell’insegnamento di diritto penale presso l’Università degli Studi di Bari.

Nelle scorse settimane StatoQuotidiano.it aveva ipotizzato, da fonti attendibili, una possibile candidatura a sindaco dell’avv. Muscatiello per le Amministrative del Comune di Manfredonia, su volontà del già primo cittadino Angelo Riccardi e di altri referenti politici.

Una proposta di candidatura, qualora fosse stata tangibile, non concretizzatasi. Ieri è stata infatti ufficializzata la candidatura a sindaco del dr. Domenico La Marca, nell’ambito della coalizione politica composta dai movimenti Molo 21, Manfredonia Civica, CON Manfredonia, Progetto Popolare.

“Domenico La Marca? Non lo conosco, non credo di averlo mai incrociato, ma mi dicono tutti un gran bene di lui. In ogni modo, i nomi pubblicati in questi giorni, relativi ai candidati a sindaco, fanno tutti riferimento a personalità di livello, di spessore. Sarà una bella competizione elettorale.

La stima nei mei riguardi di Angelo Riccardi? Probabilmente originata dal ricorso in essere presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (in merito a una possibile revisione della decisione che aveva dichiarato incandidabile l’ex primo cittadino di Manfredonia,ndr.

“Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine all’avvocatessa Antonella Mascia e al prof. Vincenzo Muscatiello, che hanno lavorato instancabilmente al mio fianco per preparare e presentare il ricorso”, aveva detto del resto Angelo Riccardi nel luglio 2023.