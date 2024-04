“Che me ne frèche a mè” e “Non te ‘ngarecànn!”. “Sì, saranno giorni difficili per Manfredonia”

“Non andrò a votare manco morto”, “Candidato di ripiego”, “Effess… e quest’altro da dove è uscito?” “Commissari a vita”, sono alcune delle tante affermazioni dei qualunquisti in servizio permanente effettivo, quel popolo medio manfredoniano che oscilla da sempre tra “Che me ne frèche a mè” e “Non te ‘ngarecànn!”

E, purtroppo, quelli che della politica ne hanno fatto una professione, stanno dando loro una qualche parvenza di ragione, visto che proprio gli alfieri dei partiti più rappresentativi sono alle prese con enormi difficoltà e che, invece, dovrebbero essere quelli più pronti e abituati a fare sintesi e trovare soluzioni, sia per l’esperienza accumulata sia per le strutture partitiche che hanno a disposizione.

Essere arrivati impreparati a questa ennesima tornata elettorale e non avere ancora liste pronte, a meno di un mese dalla consegna delle stesse, non è di certo un bel segnale.

Perciò, al fine di scongiurare una nuova chiusura del nostro comune tramite l’art. 143 del TUEL che che ancora aleggia intorno a noi e che rappresenterebbe la definitiva pietra tombale per la città (quale imprenditore esterno si azzarderebbe a impiantare una qualsiasi attività commerciale in un territorio chiuso due volte per “presunte” infiltrazioni mafiose?) forse, e sottolineo FORSE, sarebbe il caso di prendere in considerazione ciò che è avvenuto in Germania con la Merkel e la sua Grosse Koalition, ovvero mettere insieme il meglio che ogni partito o lista civica ha a disposizione per provare ad uscire fuori, tutti insieme, da una situazione che sta diventando ogni giorno che passa sempre più ingarbugliata e deprimente.