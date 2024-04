Conte e 5Stelle non rinunciano, anzi raddoppiano. "Spunta l'assessorato alla legalità" - ANSA PUGLIA

Il Patto per la legalità e la buona amministrazione, proposto dal leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, al governatore pugliese Michele Emiliano, mira a introdurre una serie di misure volte a rafforzare la trasparenza e l’integrità nel contesto politico e amministrativo della regione.

Tra le indicazioni principali del Patto si trovano misure riguardanti le candidature e la fase elettorale, lo svolgimento del mandato da parte degli eletti, i contratti pubblici e le nomine e designazioni. In particolare, si propone l’istituzione di un assessorato alla legalità e di un organo ispettivo funzionalmente dipendente dal nuovo assessorato, che agirà in coordinamento con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Patto è considerato vincolante per il rafforzamento dei presidi di legalità, trasparenza e correttezza amministrativa, con l’obiettivo di farne un elemento qualificante dell’azione politica di tutte le forze politiche e civili. Si punta a impedire che persone coinvolte in condotte illecite o compromettenti per le istituzioni si candidino alle elezioni, oltre a garantire che l’attività amministrativa sia conforme ai principi di legalità e trasparenza.

L’obiettivo primario del Patto è promuovere pratiche virtuose per riconquistare la fiducia dei cittadini nella politica e favorire una partecipazione democratica più ampia. Inoltre, si prevedono forme di controllo e vigilanza per monitorare l’operato dei governi e degli amministratori pubblici al fine di assicurare un’azione governativa corretta e responsabile.

