Manfredonia. La richiesta è stata avanzata dalle Sigle di Rappresentanza che, appena appresa la notizia della sospensione del mercato nella giornata di martedì 9 aprile a causa della concomitanza con il lutto cittadino, hanno prodotto istanza di recupero del mercato in giornata festiva.

Uno dei richiedenti, il sindacalista di CasAmbulanti-Unionecommercio Puglia, Savino Montaruli, ha dichiarato: “il commissario dott.ssa Rachele Grandolfo ha accolto le nostre richieste di recupero del mercato in giornata festiva. Dunque il mercato si terrà domenica 14 aprile 2024 nella sua sede in zona Scaloria. Ringrazio il Commissario, anche a nome dei colleghi delle altre Sigle di Rappresentanza per aver concesso il recupero in giornata festiva.

Una bella novità per la città di Manfredonia e per i consumatori, specie coloro che sono impediti nel frequentare il mercato, per ragioni lavorative o altri impedimenti, nella giornata ordinaria del martedì”.

“Quello di domenica 14 aprile 2024 sarà un bel Mercato di Primavera, auspicando una grande affluenza perché saranno in vendita i nuovi arrivi di stagione e soprattutto sempre con l’ottimo rapporto qualità-prezzo e quella cortesia ed accoglienza che, ancora oggi, solamente il mercato è in grado di garantire a tutti”, dicono dall’Ufficio di Presidenza CasAmbulanti-Unibat.