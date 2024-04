Ecco perchè “La ricchezza delle pecore”. Alberico Bojano illustra a San Severo

A San Severo la presentazione del libro “La ricchezza delle pecore” di Alberico Bojano

Venerdì 12 aprile 2024 si svolgerà a San Severo, nello Spazio Ripoli, la presentazione del saggio storico “La ricchezza delle pecore”, scritto dal medico giornalista Alberico Bojano.

Selezionato dalla giuria della decima edizione del Premio Capitanata, il libro è stato pubblicato a Napoli da Guida Editori.

Descrive la società e il sistema economico del Regno di Napoli tra Seicento e Ottocento, osservato attraverso le trasformazioni di un villaggio di montagna che trovò nella pastorizia il proprio benessere.

Le vicende raccontate nel volume, desunte da archivi statali ed ecclesiastici, dedicano molto spazio al sistema armentizio della transumanza collegato alla Dogana delle Pecore di Foggia, e agli stretti rapporti del massiccio del Matese, sull’appennino campano-molisano, con i territori di San Severo, Lucera, Apricena e Torremaggiore. Cioè i luoghi dove per secoli i pastori della montagna trasferivano le greggi, creando nuovi rapporti sociali e familiari.

“La ricchezza delle pecore” è la storia – come scritto nella prefazione del volume – di una tessera notevole della civiltà del Meridione d’Italia, soprattutto di un orgoglio mai sopito. Una testimonianza che può essere interpretata come una mitografia di uno sterminato repertorio etno-antropologico. Non sembra di muoversi tra documenti d’archivio, ma di leggere un racconto di esistenze, di anime, di conflitti. Un libro che non concede niente all’intrigo e che nel suo scorrere lento, tra relazioni carnali e simboliche, svela come niente è più reale e concreto del vivere quotidiano.

Non mancano nel volume le forti influenze dalla grande storia sulla piccola vita locale. La dominazione austriaca, le lotte contro il potere ecclesiastico e feudale, le innovazioni portate dal nuovo re Borbone, la rivoluzione del 1799 e infine il periodo napoleonico hanno comportato ripercussioni nelle famiglie, nella società e nella economia locale.

L’iniziativa è promossa dal Centro di Ricerca e di Documentazione per la Storia della Capitanata.

Dina Contò Orsi, presidente del Centro di Ricerca, intervisterà l’autore Alberico Bojano durante l’incontro che avrà inizio alle ore 18,00 di venerdì 12 aprile 2024 a San Severo (FG), nella sala dello Spazio Ripoli, via San Girolamo 12.