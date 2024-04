Foggia. "Un Addio e un Invito alla Fratellanza": l'omelia per le esequie di Don Valter Maria Arrigoni

Un Addio e un Invito alla Fratellanza: Omelia per le Esequie di Don Valter Maria Arrigoni

di Mons. Ferretti del 11-04-2024

Foggia, 11 aprile 2024 – Oggi, nella solenne atmosfera della Basilica Cattedrale di Foggia, ci riuniamo per commemorare la vita e celebrare il passaggio di don Valter Maria Arrigoni. Il suo addio, sebbene intriso di tristezza, è avvolto da un senso di Pasqua, poiché egli ha vissuto la sua Pasqua in modo tangibile, portando con sé la speranza della resurrezione anche nei momenti più bui della sua esistenza.

Nelle parole del Vangelo secondo Giovanni, ci viene presentato un Gesù che prepara un fuoco di brace e offre del pesce ai suoi discepoli. Questo gesto di amore e provvidenza ci ricorda l’invito del Signore a ristorarci e a consolarci. In un momento di profonda tristezza come questo, sentiamo la presenza del Risorto accanto a noi, invitandoci a condividere il suo amore e la sua misericordia.

Don Valter ha risposto all’invito del Signore con una vita interamente dedicata all’amore di Dio e al servizio dei suoi fratelli e sorelle. Nel suo libro “Essere Amici di Gesù”, riflette sul significato dell’amore in tutte le sue sfumature, evidenziando come Gesù accetti e trasformi il nostro amore umano, anche se limitato, in un amore vero e grande. È questo amore che porta alla resurrezione, che ha resuscitato Gesù e che continua a resuscitare ognuno di noi, compreso don Valter.

Nei suoi ultimi anni di vita, don Valter ha affrontato la malattia con dignità e umiltà, accettando il suo stato di fragilità e dipendenza. La sua residenza nella casa del clero è stata un segno tangibile della fraternità e della cura pastorale della comunità ecclesiale. Desidero esprimere la mia gratitudine a don Marco, alla comunità della casa del clero, alle suore e a tutti coloro che hanno amato e assistito don Valter con dedizione e carità.

La casa del clero rappresenta un luogo di accoglienza e sostegno per coloro che, come don Valter, si trovano nella fase finale della loro vita. È un luogo che dobbiamo proteggere e sostenere, un luogo dove la fraternità diventa una realtà vissuta ogni giorno. In un mondo che spesso valorizza l’individualismo e l’autosufficienza, la fraternità ci ricorda l’importanza di prendersi cura gli uni degli altri, di condividere le gioie e le sofferenze, di essere veri testimoni dell’amore di Cristo.

Oggi, mentre ci congediamo da don Valter, siamo chiamati a riflettere sul significato profondo della fratellanza e dell’amore reciproco. Solo l’amore rimane, è l’unica cosa che conta veramente. In un mondo segnato dalla precarietà e dall’incertezza, l’amore è ciò che ci sostiene e ci dà speranza. Per questo motivo, ci uniamo nella preghiera e nell’amore fraterno, consapevoli che, anche nella nostra imperfezione, l’amore è sempre il seme della resurrezione.

Concludo con le parole dell’apostolo Paolo: “Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità; ma la più grande di esse è la carità” (1 Corinzi 13,13). Possa l’amore di Dio, manifestato in Cristo Gesù, riempire i nostri cuori e guidarci lungo il cammino della vita eterna. Amen.

+ Giorgio, Arcivescovo