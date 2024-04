Foggia. Valerio Vinelli responsabile Dipartimento Imprese e mondi produttivi Fratelli d’Italia di Capitanata

Foggia – Valerio Vinelli nominato responsabile provinciale del Dipartimento Imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia di Capitanata

“Il mondo delle imprese e delle attività produttive di Capitanata ha bisogno di sostegno ed è compito della Politica creare le condizioni migliori affinché il grande potenziale presente nel nostro territorio sia messo nelle condizioni di emergere e di conquistare rilevante centralità all’interno del sistema economico pugliese e nazionale. Lo afferma Valerio Vinelli, nominato responsabile del Dipartimento Imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia di Capitanata. “Ringrazio il segretario provinciale Giannicola De Leonardis, la Sen. Annamaria Fallucchi e l’On. Giandonato La Salandra per avermi affidato il compito di guidare questo importante Dipartimento all’interno di un partito che vuole dimostrare di valorizzare energie e competenze e metterle al servizio della Comunità, affinché il fare Politica sia una attività non relegata alle competizioni elettorali, ma un impegno costante e quotidiano. Le politiche del Governo Meloni – aggiunge Vinelli – si stanno dimostrando vicine alle numerose istanze del mondo delle imprese. Il Dipartimento, quindi, si prefigge l’obiettivo di essere un valido punto di riferimento attraverso cui fare sintesi delle necessità, dei bisogni e delle richieste delle imprese e veicolarle a livello nazionale, lavorando sia in costante connessione con il Dipartimento nazionale guidato dalla Sen. Elena Donazzan, che con gli Enti locali, attraverso iniziative istituzionali sinergiche con i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, che possano produrre azioni efficaci rivolte al mondo delle imprese del territorio”, conclude Vinelli.