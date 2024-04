La Regione Puglia ha formalmente richiesto al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, di imporre gli oneri di servizio pubblico sull’aeroporto Gino Lisa di Foggia. Questa importante decisione è stata annunciata oggi dal Vice Presidente Raffaele Piemontese durante un incontro tenutosi a Palazzo di Città, al quale hanno partecipato l’amministrazione comunale, il management di Aeroporti di Puglia e gli stakeholder del territorio, focalizzato sul piano di sviluppo aeroportuale. Lo riporta foggiatoday.it.

La richiesta è stata formalizzata dallo stesso Vice Presidente, anche in qualità di Assessore Regionale alle Infrastrutture, insieme al Presidente Michele Emiliano, attraverso una lettera indirizzata al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e, per conoscenza, all’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) e ad Aeroporti di Puglia SpA.

La discussione riguardante l’istituzione degli oneri di servizio pubblico per l’aeroporto Gino Lisa di Foggia ha evidenziato l’importanza strategica di tale misura sia per la Regione Puglia che per la società che gestisce gli aeroporti della regione. Questo passo è stato valutato attentamente e discusso in modo approfondito, evidenziando l’impegno e l’attenzione della Regione nei confronti dello sviluppo aeroportuale e della connettività territoriale.

Nella lettera inviata al Vice Presidente Salvini, si sottolinea che l’Aeroporto di Foggia è considerato un servizio di interesse economico generale, in base agli Orientamenti Comunitari e alla normativa regionale. Si evidenzia inoltre che l’aeroporto svolge un ruolo fondamentale nel presidiare un territorio caratterizzato da diverse criticità, quali rischi sismici, idrogeologici e incendi boschivi, nonché dalla presenza di presidi ospedalieri di elevata importanza in termini di emergenza sanitaria. Si ribadisce dunque la necessità di dotare l’aeroporto degli strumenti adeguati per garantire il suo pieno funzionamento e il suo sviluppo, anche in considerazione delle potenzialità economiche e sociali che esso può offrire alla provincia di Foggia e ai territori circostanti.

La richiesta della Regione Puglia è volta a garantire la continuità territoriale dell’aeroporto Gino Lisa di Foggia, in conformità alla Legge 350/2003, e a promuovere lo sviluppo economico e sociale della provincia attraverso il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali.

Si auspica quindi una pronta risposta da parte delle autorità competenti e si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento in merito alla questione.

L’istituzione degli oneri di servizio pubblico sull’aeroporto Gino Lisa di Foggia rappresenta un passo importante verso lo sviluppo e il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali della Regione Puglia, nonché un segnale concreto del impegno delle istituzioni verso il miglioramento della connettività territoriale e della mobilità della popolazione.

Lo riporta foggiatoday.it.