Il giornalista rischia di essere condannato fino a 4 anni e mezzo di carcere, una conseguenza diretta di uno degli emendamenti proposti dal relatore Gianni Berrino al disegno di legge sulla diffamazione. Questo emendamento introduce di fatto un nuovo articolo, il 13-bis, alla legge sulla stampa. Esso prevede pene severe per chi, con condotte reiterate e coordinate, mira a danneggiare gravemente la reputazione di qualcun altro attraverso la stampa, attribuendo fatti che sa essere almeno in parte falsi. La pena prevista è il carcere da 1 a 3 anni e una multa da 50.000 a 120.000 euro. Nel caso in cui il colpevole sia consapevole dell'innocenza della persona diffamata, la pena può essere aumentata fino a 4 anni e mezzo di carcere. - ph ansa

Il giornalista rischia di essere condannato fino a 4 anni e mezzo di carcere, una conseguenza diretta di uno degli emendamenti proposti dal relatore Gianni Berrino al disegno di legge sulla diffamazione.

Questo emendamento introduce di fatto un nuovo articolo, il 13-bis, alla legge sulla stampa. Esso prevede pene severe per chi, con condotte reiterate e coordinate, mira a danneggiare gravemente la reputazione di qualcun altro attraverso la stampa, attribuendo fatti che sa essere almeno in parte falsi. La pena prevista è il carcere da 1 a 3 anni e una multa da 50.000 a 120.000 euro. Nel caso in cui il colpevole sia consapevole dell’innocenza della persona diffamata, la pena può essere aumentata fino a 4 anni e mezzo di carcere.

L’allarme su questa proposta è stato lanciato da Alfredo Bazoli, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Giustizia al Senato, dopo aver preso visione delle proposte di modifica presentate dal senatore di Fratelli d’Italia. Bazoli ha evidenziato il grave rischio per la libertà di stampa che questo emendamento comporta.

In risposta alle critiche, Gianni Berrino ha sottolineato che l’intento è quello di eliminare le pene detentive per la diffamazione generica, mantenendole solo per i casi di diffamazione che si basano su fatti specifici e falsi. Tuttavia, le polemiche non si sono placate.

Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi), ha definito il carcere per i giornalisti come un provvedimento incivile e ha evidenziato la presunta paura del governo nei confronti della libertà di stampa, definendo la situazione come “orbanizzazione del Paese”.

Anche dalle file dell’opposizione e della maggioranza sono giunte critiche. Maurizio Lupi di Noi Moderati ha dichiarato il suo netto rifiuto del carcere per i giornalisti, mentre Pierantonio Zanettin, capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia, ha espresso dubbi sul ricorso al carcere come strumento punitivo, suggerendo l’esplorazione di alternative legali.

Lo riporta l’Ansa.