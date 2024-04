Lions Day a Manfredonia. Ecco quando e dove si svolgerà l'evento

Manfredonia. In tutto il mondo domenica si celebrerà il Lions Day; i due Lions Club cittadini, guidati dai rispettivi Presidenti, Pasquale Ricucci e Arcangela Bisceglia (nelle foto), in collaborazione con la Croce Rossa locale si sono mobilitati congiuntamente per festeggiare questa giornata con un programma di iniziative gratuite, dedicate ai bambini, ai giovani e alle famiglie, offrendo ai cittadini di Manfredonia un’opportunità unica.

Domenica 14 aprile, dalle ore 10.00, Piazza del Popolo si colorerà del giallo dei giubbini Lions, grazie ai due Lions Club cittadini che hanno organizzato questo evento per far conoscere alla cittadinanza le numerose attività di servizio umanitario e sociale, volontarie e gratuite, offrendo anche consulenze e controlli sanitari gratuiti per tutti.

Prenderanno parte al Lions Daymedici e soci dei due Lions Club di Manfredonia, e professionisti volontari della città pronti a offrire la propria opera mediante controlli sanitari e consulenze specializzate su numerosi aspetti della salute: dal diabete alla vista, dall’odontoiatria infantile ai consigli su una corretta alimentazione, finalizzati al monitoraggio e alla tutela dello stato di salute della cittadinanza.

L’evento rappresenta un’opportunità preziosa per individuare precocemente eventuali problemi di salute e ricevere consigli utili per conservarla al meglio.

I due Lions Club cittadini sono impegnati da anni nel servire la comunità attraverso numerose iniziative di beneficenza e di sensibilizzazione;il Lions Dayvuole essere un ulteriore segno del loro impegno nel promuovere la salute e il benessere della comunità locale.

Per partecipare a questa giornata dedicata alla salute, basterà recarsi in Piazza del Popolo a Manfredonia il 14 aprile a partire dalle ore 10.00 e approfittare dei servizi offerti dai Lions della Città e dai loro collaboratori e simpatizzanti, che volontariamente metteranno a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze.

Sarà un’occasione da non perdere per prendersi cura della propria salute.