Manfredonia. Piazza Simon Bolivar in degrado "Tutto in assoluto abbandono"

Manfredonia. “Capisco che questa non è una zona centrale, ma lasciare una piazza, circondata da palazzi abitati in questo stato è una vergogna”, spiega Alessandro Manzella responsabile delle Guardie Ambientali Italiane. “Piazza Simon Bolivar come una giungla, area verde in degrado assoluto, erbacce in ogni dove, il verde malcurato, sacchetti di immondizia abbandonata vicino agli alberi e recinzione, l’erba che è cresciuta a dismisura, panchine distrutte, deiezioni canine ovunque e tanto fetore. Per completare l’opera, sono stati posizionati sotto il Busto, che rappresenta Simon Bolivar, due mastelli pieni di cacca di cani, che qualcuno raccoglie”.

“Un luogo spesso e volentieri, frequentato da bambini, a pochi passi da attività commerciali, ma che, stando a quanto ci riferiscono alcuni residenti, a volte vede anche la presenza di topi uscire ed entrare dal parco, approfittando dell’erba alta. L’auspicio aggiunge Manzella, è che chi di dovere, Comune in primis, facciano pulizie e ridiano decoro ad una zona così bella”. Lo dichiara Alessandro Manzella, Resp.le Guardie Ambientali Italiane.