Manfredonia. "Gli autori sono immondizia umana". Video contro Carabinieri. Borrelli e social: "Vergogna"

Un odioso video diffamatorio nei confronti dei due giovani carabinieri travolti e tragicamente uccisi da un SUV ha recentemente fatto la sua comparsa sui social network. “Finti difensori della Costituzione italiana”, sono le parole scritte sui volti di Francesco Pastore, maresciallo di soli 25 anni, e Francesco Ferraro, appuntato scelto di 27 anni. E ancora, in un’infame manifestazione di disprezzo: “Il karma”.

Chi erano questi giovani valorosi morti nell’incidente a Campagna, nella provincia di Salerno, brutalmente colpiti dal SUV? “Oltre al dolore insopportabile per la perdita dei loro cari, le famiglie dei due agenti devono ora subire l’ulteriore offesa di chi ha diffuso un video vile che denigra le loro memorie“, ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, portavoce di Alleanza Verdi e Sinistra, in una nota ufficiale.

Il video ripugnante circolante sui social network… “Solo individui spregevoli, privi di qualsiasi rispetto per la sofferenza altrui e per il valore della vita umana, potrebbero concepire un messaggio così detestabile. Abbiamo richiesto con fermezza la rimozione immediata di questo osceno video dai social network“, ha annunciato Borrelli, “e l’identificazione dei suoi autori. Rivolgiamo alle famiglie dei due agenti la nostra totale solidarietà e la nostra eterna riconoscenza per il sacrificio dei loro cari, caduti mentre adempivano al loro dovere”.

L’incidente Il tragico incidente si è verificato sabato 6 aprile a Campagna, nella provincia di Salerno. Alla guida del SUV lungo la strada statale 91 c’era Nancy Liliano, 31enne risultata positiva all’alcol e alle droghe, attualmente sotto inchiesta per omicidio stradale.