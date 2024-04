Campagna, nel Salernitano, è rientrata Nancy Liliano, la trentunenne coinvolta nell’incidente stradale di sabato sera che ha causato la morte di due carabinieri, il maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni, e l’appuntato scelto Francesco Ferraro, di 27 anni, mentre il maresciallo Paolo Volpe e un uomo di 75 anni rimanevano feriti.

Nel pomeriggio, l’avvocato Antonio Boffa ha incontrato Liliano presso la sua residenza, dove attualmente risiede con sua madre. “È visibilmente addolorata per gli avvenimenti – dichiara l’avvocato all’agenzia di stampa Ansa – consapevole della gravità della tragedia che ha causato profondo dolore alle famiglie dei carabinieri deceduti e a se stessa.”

La giovane è stata recentemente dimessa dall’ospedale di Oliveto Citra insieme a un’amica diciottenne, presente con lei nel SUV al momento dell’impatto.

Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali riguardo ai risultati dei test tossicologici di secondo livello svolti sulla giovane. Nel frattempo, la città di Campagna si prepara a commemorare i due giovani carabinieri con una fiaccolata nella serata odierna.

Il sindaco Biagio Luongo ha annunciato: “Il Comune di Campagna, in collaborazione con la Chiesa, ha organizzato una fiaccolata in memoria delle vite perse. Il corteo partirà dal centro storico fino alla cattedrale, coinvolgendo tutta la comunità. Sono attese numerose presenze, comprese autorità politiche, religiose e istituzionali, oltre alle famiglie dei due carabinieri deceduti e del militare ferito. Ho visitato Paolo in ospedale ieri; sebbene provato, sta migliorando fisicamente. Si prevede che possa tornare a casa nel corso del fine settimana. Siamo ancora sotto shock per questa tragedia.” Lo riporta il TGCom24.

In merito ai precedenti della Liliano, si è rivelato che è risultata positiva ai test sull’alcol e sulla cocaina ed è attualmente indagata per omicidio stradale. I test tossicologici di secondo livello sono in corso per determinare l’orario di assumere le sostanze.

Attualmente, Liliano è stata notificata degli avvisi di garanzia per omicidio stradale e lesioni personali stradali gravissime.

La trentunenne era stata coinvolta in precedenza in un’indagine riguardante il traffico di droga tra la Calabria e la piana del Sele. Tra i reati contestati, figurava anche l’associazione a delinquere per il traffico illecito di sostanze stupefacenti. Liliano aveva scelto di patteggiare la pena e aveva scontato tre anni di reclusione agli arresti domiciliari, completati nel 2020.