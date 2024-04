Processo Impagnatiello, Il padre di Giulia: "L'assassino marcisca in galera"

Giulia Tramontano, prima della sua tragica fine, condivideva le sue ultime riflessioni con un’amica tramite un messaggio vocale, registrato il 27 maggio 2023, poche ore prima che Alessandro Impagnatiello, il suo compagno, le togliesse la vita. Nell’audio, la giovane di 29 anni raccontava l’incredibile incontro con la donna coinvolta in una relazione parallela con il suo fidanzato, svelando dettagli scioccanti sulla vita e le azioni di quest’ultimo. Le sue parole, cariche di sconcerto e sgomento, esprimevano la sua incredulità di fronte alla realtà che stava emergendo.

Lo riporta l’Ansa.

Quando la voce di Giulia è stata riprodotta in aula, la sua mamma Loredana, accompagnata dal marito Franco, non ha potuto trattenere le lacrime, scossa dall’emozione e dal dolore.

Franco Tramontano, il padre di Giulia, ha voluto rendere omaggio alla figlia con parole di amore e memoria, condividendo il suo dolore e il suo impegno per ottenere giustizia. Attraverso i social media, ha espresso la sua determinazione nel far marcire in galera l’assassino di Giulia e del suo nascituro, promettendo di non arrendersi mai.

Anche la mamma Loredana ha urlato la sua richiesta di giustizia sui social, mantenendo viva la memoria di sua figlia e il desiderio di verità e punizione per il responsabile. Nel frattempo, il processo contro Alessandro Impagnatiello procede: è previsto che venga interrogato in aula il 27 maggio, esattamente un anno dopo l’orribile crimine avvenuto nella loro casa a Senago, in provincia di Milano. La Corte di Assise ha pianificato ulteriori udienze, incluso l’ascolto di testimoni sia per l’accusa che per la difesa. Lo riporta l’Ansa.

Durante l’udienza odierna, una vicina di casa ha fornito la sua testimonianza, ricordando di aver visto della “cenere” fuori dall’appartamento della coppia il giorno successivo all’omicidio. Questo fatto supporta l’ipotesi investigativa secondo cui l’imputato ha cercato di bruciare il corpo di Giulia, prima nella vasca da bagno e poi in garage.