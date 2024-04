Rinascita Sangiovannese: presentazione ufficiale della candidata sindaco Floriana Natale

Rinascita Sangiovannese: conferenza stampa e presentazione ufficiale della candidata sindaco Floriana Natale

La coalizione Rinascita Sangiovannese invita la cittadinanza a partecipare domenica 14 aprile, dalle ore 19.30 presso il chiostro comunale, alla conferenza stampa di presentazione dell’avv. Floriana Natale come candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative di San Giovanni Rotondo. All’incontro con la stampa seguirà un momento di condivisione e confronto in piazza dei Martiri.

La disponibilità di Floriana Natale, avvocato di comprovata esperienza e integrità, impegnata nel sociale e componente della Camera Minorile di Capitanata, è stata accolta con entusiasmo e unità di intenti.

In merito alla sua designazione l’avv. Natale ha dichiarato: «Ringrazio la coalizione che ha voluto proporre la mia candidatura a sindaco di San Giovanni Rotondo. Mi sento onorata e contestualmente investita di grande responsabilità poiché questa proposta giunge da un gruppo ricco, nel quale convivono l’esperienza politica acquisita sul campo e la novità di donne e uomini “nuovi” alla vita politica. Ciascuno saprà mettere a favore della nostra collettività le proprie competenze e soprattutto l’amore per San Giovanni Rotondo ed insieme risponderemo con responsabilità a questo grande impegno.»

Rinascita Sangiovannese ritiene che questa sia la scelta migliore per garantire una leadership forte, trasparente e al servizio di tutti i cittadini di San Giovanni Rotondo.