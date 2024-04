San Giovanni Rotondo cala le figurine dei candidati sindaci. Fine del tormentone?

San Giovanni Rotondo. “Non si sa mai, non si sa mai non si sa mai quello che può capitar”, cantava il magnifico duo “Cochi e Renato”.

Le elezioni, si sa, sono sempre una partita a tresette con il morto. Si fanno nomi, si gioca a carte coperte e al momento di scoprirle per dar conto alla vittoria, si tende a scappare via e rinunciare a quanto si era preventivato a causa dell’esagerata puntata al banco. In politica le alleanze si scrivono sulla carta ma poi alla conta dei numeri e della ricerca dei candidati, il gioco torna a essere solo una questione per pochi fortunati dalle tasche piene di soldi utili a condurre una campagna elettorale a suon di belle fotografie taroccate da ritocchi togli rughe, e da finti sorrisi confacenti al momento e non alla felicità raggiunta.

San Giovanni Rotondo, come tanti altri comuni, nonostante sia benedetto dal santo per eccellenza, non è indenne da giochi di bottega, da roulette truccate per evitare di scoprire subito mancanze o plusvalenze partecipative, da equilibri sempre più squilibrati e frullati in tritacarni senza prese atte all’immissione di corrente elettrica onde favorire poltiglie per polpettine avvelenate. Dopo tante chiacchiere, finalmente la conta pare essere partecipe alla partita della “morra muta”.

I giochi pare siano fatti e i candidati sono lanciati a formare finalmente le strategie per la fuga verso la vittoria. I tre nomi che faranno capo a schieramenti armati di penna e scheda elettorale sono: l’uscente Michele Crisetti per il centro sinistra che al momento appare unito grazie a un sottile strato di nastro adesivo; Filippo Barbano per i M5S, più civiche che a quanto pare non siano complete come si voglia far credere; Floriana Natale per la lista targata centro destra dal nome, Rinascita Sangiovannese, del tutto inappropriato, visto i passati vissuti in capo al palazzo di Città di molti dei partecipanti.

Tre nomi di spicco che, da qui a poco, dovranno scalare le vie contorte dettate dalla ricerca di consensi che vedranno marciare sui selciati cittadini eserciti di candidati che prometteranno consapevoli benefici per una città che manca, prima di tutto, di una serenità politica mai seriamente ricercata. Così diventa obbligo un giro veloce tra le barberie, tenutarie di verità paesane; parrucchieri e parrucchiere, voci popolari sartoriali con il taglia e cuci di donne amanti del pettegolezzo e del vezzo della verità assoluta; bar e tabacchini ove bevande e fumo riportano numeri che giocati al lotto, esternano verità che della realtà dei luoghi impongono accenti su vocali aperte alle scommesse senza fil Rouge.

La terna ha stordito gli spettatori e si scommette sul vincitore. Crisetti è dato per secondo dopo la Natale che gode della simpatia di una destra che della sovranità ne fa un vanto.

Barbano non perviene poiché in paese, si sa, di Conte non vogliono giocarsi la simpatia anche se in discesa viste le peripezie ultime, che lo hanno costretto a usare le ventose per non scivolare sulla buccia di banana lasciata dietro di sé dalla furbetta segretaria politica di un PD direttamente proporzionale all’usa e getta.

“Sarà davvero così?”, la domanda che i più saggi si pongono al cospetto di una sorta di partitella tra amici. In politica quello che si dice oggi è vecchio già ieri e forse domani troveremo, passata la Pasqua, una colomba o un uovo scaduti da tempo che porteranno alla costrizione necessaria di ripensare a nuovi candidati e sicuramente, a nuove alleanze. Il bravo Giuseppe ne è prova e gran maestro.

Le elezioni si vincono e si perdono per merito o demerito, non dei candidati ma delle alchimie che la politica, nel prendere in giro gli elettori, mette in campo.

I romani insegnarono a essere molto attivi alla bugia. Con essa si vince sempre e, l’eventuale sconfitta comunque sarà presa in carico come una vittoria. Il gioco ancora non è al tavolo verde della fortuna, aspettiamo ancora per poter lanciare i dati e decretare “Rien ne va plus”, qualche ulteriore sorpresa potrebbe accadere e la percentuale è davvero assai alta.

A cura del dr. Maurizio VARRIANO