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Home // Cronaca // Aggressione al collaboratore scolastico di Manfredonia, denunciato 18enne. Il giorno prima avrebbe già tentato ingresso

AGGRESSIONE MANFREDONIA Aggressione al collaboratore scolastico di Manfredonia, denunciato 18enne. Il giorno prima avrebbe già tentato ingresso

Secondo quanto emerso, il ragazzo si sarebbe già introdotto abusivamente nell’istituto il giorno prima dell’aggressione. Avrebbe 18 anni e non frequenterebbe la scuola.

Shock a Manfredonia, collaboratore scolastico pestato a sangue. Avrebbe rimproverato fidanzatino di un'alunna

Shock a Manfredonia, collaboratore scolastico pestato a sangue. Avrebbe rimproverato fidanzatino di un'alunna - IMMAGINI RIPRODUZIONE RISERVATA

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
11 Aprile 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Emergono nuovi elementi sull’aggressione subita da un collaboratore scolastico all’interno dell’Istituto di Istruzione Superiore “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” di Manfredonia, episodio – pubblicato in anteprima esclusiva su StatoQuotidiano.it e poi ripreso a livello nazionale – che nei giorni scorsi ha suscitato forte allarme nella comunità scolastica e cittadina.

Secondo quanto si apprende da fonti vicine alla vicenda, il giovane ritenuto responsabile dell’aggressione sarebbe stato denunciato a piede libero. Si tratterebbe di un ragazzo di 18 anni che, stando alle informazioni raccolte, non frequenterebbe neppure l’istituto dove si è verificato il fatto.

Un aspetto che assume particolare rilievo nell’economia della vicenda riguarda quanto sarebbe accaduto già il giorno precedente all’aggressione. Sempre secondo le ricostruzioni emerse, il ragazzo si sarebbe infatti introdotto abusivamente nella scuola anche il giorno prima, venendo redarguito dal collaboratore scolastico poi aggredito. Un dettaglio che, se confermato dagli accertamenti, delineerebbe un precedente episodio di accesso non autorizzato all’interno dell’edificio scolastico.

Nelle ore successive ai fatti, la persona offesa avrebbe riferito agli inquirenti elementi utili all’identificazione del giovane, che sarebbe stato poi formalmente denunciato. Sul piano procedurale, da quanto trapela, l’iter prevederebbe ora gli ulteriori passaggi di rito, tra cui la convocazione per l’elezione di domicilio e la nomina di un difensore di fiducia.

Resta dunque aperto il fronte investigativo, mentre gli accertamenti sono finalizzati a chiarire in modo completo dinamica, responsabilità e contesto dell’episodio. Tra gli aspetti al vaglio vi sarebbe anche la presenza del giovane nell’istituto, scuola che non risulterebbe frequentata dallo stesso.

2 commenti su "Aggressione al collaboratore scolastico di Manfredonia, denunciato 18enne. Il giorno prima avrebbe già tentato ingresso"

  1. Il 18 enne dovrebbe essere riducato pulendo la merda dei cani con la lingua e cantando “Non son degno di te”…

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