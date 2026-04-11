Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito 28 Attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” a ragazze e ragazzi che nel 2025 si sono distinti per comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Il tema scelto per questa edizione è “Sperimentare e comunicare la solidarietà”, un valore che, come sottolinea il Quirinale, i più giovani sanno interpretare in modo «sorprendente e spontaneo». Nella motivazione ufficiale si evidenzia come questi adolescenti testimonino ogni giorno che l’aiuto reciproco rappresenta un modo autentico di sentirsi parte di una comunità e di contribuire concretamente al miglioramento delle condizioni di chi vive situazioni di difficoltà o vulnerabilità.

Accanto ai 28 riconoscimenti individuali, il Capo dello Stato ha assegnato anche quattro targhe collettive a classi scolastiche capaci di creare contesti accoglienti e accessibili e di promuovere iniziative contro ogni forma di discriminazione.

Le storie premiate raccontano un’Italia giovane che sa farsi carico degli altri: c’è chi salva una vita con una manovra di primo soccorso, chi trasforma una fragilità personale in testimonianza di speranza, chi si impegna nel volontariato sociale, chi promuove inclusione, cultura, tutela ambientale e innovazione al servizio del bene comune.

Tra i premiati figurano Emanuele Amodio e Karol Pastore, entrambi 17enni di Ostuni, simbolo di un’amicizia autentica e inclusiva; Antonio Bertoli, 12 anni, di Brescia, impegnato in un progetto dedicato a ragazzi con disturbo dello spettro autistico; Noa Thuy Bertuccioli, 16 anni, di Urbino, volontaria della Croce Rossa; e Dalila Brocculi, 15 anni, di Rimini, ambasciatrice dell’associazione “La Prima Coccola”, attiva a sostegno della Terapia intensiva neonatale.

Tra i più piccoli spiccano Rocco Antonio Commisso, 11 anni, di Roccella Jonica, che ha salvato una tartaruga Caretta caretta ferita e intrappolata nella plastica, e Nicolas Treppo, anche lui 11enne, di Tarcento, che ha tratto in salvo un coetaneo in pericolo di annegamento praticandogli anche la respirazione bocca a bocca in attesa dei soccorsi.

Riconoscimenti anche a giovani che hanno saputo reagire con straordinario coraggio alle emergenze. È il caso di Riccardo Cremonesi, 16 anni, di San Martino Siccomario, che ha salvato un compagno soffocato da una caramella eseguendo correttamente la manovra di Heimlich, e di Viola Menichetti, 16 anni, di San Donato Milanese, che il 4 gennaio 2025 ha salvato il padre dopo una caduta in un canalone ghiacciato, raggiungendo da sola un punto utile per attivare i soccorsi in condizioni estreme.

Non mancano esempi di impegno civile e culturale. Aurora Di Vanna, 17 anni, di Santa Domenica Talao, ha trasformato la scrittura in strumento di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne; Jasmeen Kaur, 15 anni, di Fabbrico, e Claudia Savarino, 17 anni, di Agira, sono state premiate per la loro capacità di esprimere attraverso la poesia temi profondi e socialmente rilevanti; Tommaso Lavecchia, 14 anni, di San Miniato, ha saputo condividere con i coetanei la passione per l’astronomia, trasformandola in occasione di divulgazione e crescita.

Tra le esperienze di solidarietà quotidiana figurano anche quelle di Mariasole Di Biase, 13 anni, volontaria accanto a ragazzi con sindrome di Down; Angelica Maria Masella, 14 anni, punto di riferimento per un compagno in condizioni di fragilità; Gioele Petrella, 14 anni, che mette la sua passione per la chitarra al servizio di un laboratorio per ragazzi con disabilità; ed Emilia Zarrone, 12 anni, che fin da piccola ha costruito una forte amicizia con un compagno con disturbo dello spettro autistico.

Spazio anche all’innovazione con Matteo Morvillo e Amedeo Valestra, entrambi 17enni di Massa Lubrense, che hanno ideato l’app “Cucinalo” per ridurre lo spreco alimentare domestico, suggerendo ricette a partire dagli ingredienti disponibili in frigorifero.

Gli altri Alfieri della Repubblica 2025 sono Francesco Correale, Aurora Di Vanna, Salwa Ez-Zahiri, Leonardo Figello, Gabriele Galal, Marco Mazzariol, Ludovico Natalizi, Sara Pignatelli, Inerio Vacca e Serena Zullo: storie diverse, unite da un tratto comune, quello di una generazione che sceglie di mettersi al servizio degli altri con spontaneità, responsabilità e coraggio.

Ancora una volta, il Quirinale premia non gesti eclatanti fini a se stessi, ma esempi concreti di cittadinanza attiva. Ragazze e ragazzi che, con semplicità e determinazione, dimostrano come la solidarietà possa diventare contagiosa e tradursi in una forza capace di migliorare la società. Lo riporta leggo.it.