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Home // Cronaca // Autismo, scuola e famiglie insieme al De Amicis. Di Gennaro: “Serve un’alleanza educativa sempre più forte”

AUTISMO DE AMICIS Autismo, scuola e famiglie insieme al De Amicis. Di Gennaro: “Serve un’alleanza educativa sempre più forte”

Si è svolto giovedì 9 aprile presso l’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” il workshop “Un’alleanza per l’autismo”

Autismo, scuola e famiglie insieme al De Amicis. Di Gennaro: “Serve un’alleanza educativa sempre più forte”

Autismo, scuola e famiglie insieme al De Amicis. Di Gennaro: “Serve un’alleanza educativa sempre più forte” - Fonte Immagine: lagazzettadisansevero.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Aprile 2026
Cronaca // San Severo //

Si è svolto giovedì 9 aprile presso l’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” il workshop “Un’alleanza per l’autismo”, un momento di confronto dedicato a insegnanti, genitori e operatori del settore educativo e sanitario, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione nella gestione dei disturbi dello spettro autistico.

L’incontro è stato condotto dal dott. Pasquale Di Gennaro, insieme alla collega Iris De Angelis e al neuropsichiatra infantile Michele Germano, per conto dei Presidi di Riabilitazione Valori. L’iniziativa ha posto al centro la necessità di una rete strutturata tra scuola, famiglia e specialisti, considerata sempre più fondamentale alla luce dell’aumento dei casi e delle difficoltà gestionali quotidiane.

Durante il workshop è emersa con forza l’importanza di un approccio condiviso e coordinato, capace di offrire strumenti concreti di supporto e strategie educative efficaci, in grado di migliorare la qualità dell’inclusione scolastica e sociale.

A margine dell’incontro, il dott. Di Gennaro ha ribadito l’impegno a favore delle famiglie e delle istituzioni scolastiche. “Serve un’alleanza educativa sempre più efficace e inclusiva”, ha sottolineato, confermando la disponibilità a sostenere docenti e genitori nel percorso di crescita e gestione delle fragilità.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.

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