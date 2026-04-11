PESCHICI (FG) – Non un rifiuto pregiudiziale, ma una richiesta chiara: legalità, sicurezza e rispetto delle norme. È questo il messaggio che emerge dal dibattito attorno a Baia Zaiana, una delle baie più suggestive del Gargano, al centro da anni di polemiche per interventi e opere ritenute abusive. Lo riporta il quotidiano L’Attacco.

Il confronto si inserisce in una vicenda complessa, che riguarda in particolare la strada di accesso alla spiaggia, realizzata senza titoli definitivi e ancora oggi in una sorta di limbo amministrativo, in attesa delle decisioni degli enti competenti .

Da più parti viene ribadito che non si tratta di una contrapposizione ideologica allo sviluppo o alla fruizione turistica dell’area, ma della necessità di garantire il rispetto delle regole. Il punto centrale resta infatti la presenza di interventi contestati, in un’area sottoposta a numerosi vincoli ambientali e paesaggistici.

Nel corso degli anni, Baia Zaiana è stata più volte al centro di segnalazioni e denunce per abusivismo edilizio: dalla realizzazione di strade e strutture fino a tentativi di cementificazione dell’accesso alla spiaggia . Una situazione che ha alimentato preoccupazioni anche sul fronte della sicurezza, con dubbi sulle modalità di accesso e sulla gestione delle emergenze.

Ed è proprio su questo punto che si concentra l’appello: sicurezza e necessità di intervento non possono diventare un alibi per mantenere opere irregolari. Al contrario, secondo questa posizione, ogni soluzione deve partire dal ripristino della legalità e dal rispetto delle sentenze e dei vincoli esistenti.

Le richieste sono nette: rimozione delle opere abusive, ripristino dello stato dei luoghi e avvio di un percorso di gestione sostenibile dell’area. Solo così, si sottolinea, sarà possibile coniugare tutela ambientale, sicurezza e fruizione turistica.

La vicenda di Baia Zaiana resta quindi aperta e rappresenta un caso emblematico delle difficoltà nel coniugare sviluppo e salvaguardia del territorio in contesti ad alto valore naturalistico.

Lo riporta il quotidiano l’Attacco.