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Home // Barletta // Barletta, perde il controllo dello scooter: 16enne in fin di vita

SCOOTER INCIDENTE Barletta, perde il controllo dello scooter: 16enne in fin di vita

Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava a bordo di uno scooter insieme a un amico di 17 anni

https://www.statoquotidiano.it/16/11/2025/incidente-stradale-nel-potentino-morto-22enne-tre-feriti/1253757/

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AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Aprile 2026
Barletta // Cronaca //

BARLETTA – Lotta tra la vita e la morte un ragazzo di 16 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di oggi in via Manzoni, a Barletta.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava a bordo di uno scooter insieme a un amico di 17 anni quando, intorno alle 4 del mattino, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo avrebbe perso il controllo andando a schiantarsi contro un’auto in sosta. Stando alle informazioni emerse, poco prima i due avrebbero tentato il sorpasso di una e-bike.

Ad avere la peggio è stato il 16enne, che ha riportato un grave trauma cranico e un trauma toracico. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Bari, dove si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione in condizioni disperate. Il ragazzo è in coma.

Sono in corso le indagini della Polizia di Stato, che dovrà chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Lo riporta l’Ansa.

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