Dopo la pausa pasquale e la certezza matematica dei playoff, la Cestistica Città di San Severo torna in campo a Napoli per affrontare la PSA Casoria, in una gara che mette di fronte due delle sorprese del campionato.

La Allianz Pazienza arriva all’appuntamento forte dell’entusiasmo per la vittoria contro la capolista e con l’obiettivo di difendere e consolidare il quinto posto in classifica. Un risultato già storico per il club, ma che la società considera solo un punto di partenza.

“Abbiamo raggiunto i playoff”, ha dichiarato con soddisfazione l’amministratore delegato Mario Del Vicario, “ma questo non significa affatto sentirsi appagati, tutt’altro. Vogliamo continuare a dare fastidio a tutti, alle grandi così come alle realtà più ambiziose, senza adagiarci su quanto già conquistato. Quello raggiunto è un traguardo oggettivamente storico, soprattutto se rapportato al nostro punto di partenza e al percorso costruito giorno dopo giorno. Ma rappresenta un punto di partenza, non certo un punto d’arrivo”.

Lo sguardo si sposta poi sulla sfida di Casoria, avversario solido e in crescita: “Affronteremo Casoria, una squadra che in casa ha dimostrato di avere qualità, intensità e grande voglia di fare risultato. Sappiamo che sarà una gara complessa, ma scenderemo in campo con la mente libera, senza pressioni e con la consapevolezza dei nostri mezzi. Ci giochiamo la nostra partita fino in fondo”.

Infine, Del Vicario sottolinea l’identità del gruppo: “Continuiamo a inseguire ciò che ha caratterizzato tutta la nostra stagione: spettacolo, energia e soprattutto divertimento. Perché è da lì che nasce tutto. Questi ragazzi si divertono prima tra di loro, e poi riescono a trasmettere tutto questo al pubblico. Ed è questo, forse, il nostro vero punto di forza”.

Sul fronte opposto, la PSA Casoria si presenta al match con la salvezza già conquistata e l’obiettivo di migliorare la posizione nei play-in. I campani, vittoriosi all’andata a San Severo, sono a quota trenta punti e occupano il decimo posto, confermandosi tra le rivelazioni del torneo. Il lavoro di coach Gandini ha portato a una seconda salvezza consecutiva, con un roster equilibrato e giocatori capaci di incidere come Berra e Viyber, oltre ai giovani in crescita Ruggiero e l’ex Petracca.

La gara è in programma domenica 12 aprile alle ore 18.00 al PalaDennerlein di Napoli, con diretta streaming su LNP PASS. La terna arbitrale sarà composta da Valeria Lanciotti (Porto San Giorgio), Daniele Guercio (Ancona) ed Elia Scaramellini (Fano).

Lo riporta cestisticasansevero.com.