FOGGIA – È ufficialmente partito il nuovo percorso di Confartigianato Imprese Giovani a Foggia, alla presenza anche di esponenti del sistema Confartigianato e del movimento giovani imprenditori a livello regionale e nazionale, tra cui Francesca Di Done, presidente del Movimento Giovani Imprenditori Puglia e vicepresidente del movimento giovani imprenditori nazionale, oltre che rappresentante della terza generazione dell’azienda storica Paulicelli, Michele Dituri, presidente regionale Confartigianato Puglia, Umberto Antonio Castellano, segretario regionale, insieme al segretario provinciale Salvatore Cotoia, finalizzato a rafforzare la partecipazione dei giovani imprenditori nel tessuto economico locale.

La riunione costitutiva si è svolta il 31 marzo 2026 presso la sede dell’Associazione Provinciale Artigiani PMI aderente a Confartigianato.

All’assemblea hanno partecipato numerosi soci fondatori.

Tra le realtà presenti:

• Pasta Fresca da Irene – Irene Montedoro: produzione artigianale di pasta fresca, anche senza glutine.

• Cooperativa Sociale LP3 – Cristina Coppola: multiservizi con focus sull’edilizia e inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

• Eco Geo Green – Doriana Di Gregorio: impiantistica e gestione rifiuti, consulenza tecnica completa.

• Ristorante Mare in Tavola – Alessio Garofalo: ristorazione, gestione operativa e selezione vini.

• ALCA SRL – Alessandro Scommegna: soluzioni IT, infrastrutture di rete e videosorveglianza per privati e Pubblica Amministrazione.

• ZooCare S.r.L. – Alfonso Carella: distribuzione di soft commodities agricole, nutrizione animale e umana, con analisi finanziaria e AI per trend di mercato.

L’assemblea ha eletto all’unanimità Alfonso Carella come Presidente e Alessandro Scommegna come Vicepresidente, conferendo loro il mandato di guidare il movimento verso nuovi obiettivi di networking, formazione e valorizzazione delle eccellenze locali.

Al termine dell’assemblea, Alfonso Carella e Alessandro Scommegna hanno sottolineato come la costituzione del movimento rappresenti “un passo importante per consolidare la rete dei giovani imprenditori foggiani. L’obiettivo è creare un ecosistema collaborativo dove ogni impresa possa crescere, confrontarsi e trovare supporto concreto nelle sfide quotidiane, trasformando le eccellenze locali in opportunità concrete e durature sul territorio.”

L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie a Andrea Carella, che ha intercettato l’opportunità di costituire il movimento e ha coordinato le fasi preliminari, supportando i soci fondatori nella realizzazione dell’assemblea costitutiva e nella definizione della visione programmatica.

Il progetto di Confartigianato Imprese Giovani si articola su quattro direttrici principali: promuovere un ecosistema collaborativo per favorire la crescita collettiva dei soci; creare un network solido per lo scambio di competenze e opportunità; valorizzare le eccellenze imprenditoriali locali; garantire continuità e innovazione al tessuto economico della provincia.

Il movimento prevede anche un dialogo costante con le istituzioni locali e regionali, la partecipazione a eventi e fiere, nonché percorsi formativi dedicati, con particolare attenzione a innovazione, digitale e gestione del personale.

Confartigianato Imprese Foggia conferma così il proprio impegno nel rafforzare il ruolo dei giovani imprenditori, con una visione strategica e identitaria che unisce tradizione, innovazione e valorizzazione delle eccellenze locali.