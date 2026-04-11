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Home // Cronaca // Crollo del ponte sul Trigno, proseguono le ricerche del disperso: in azione anche i sub

TRIGNO PONTE Crollo del ponte sul Trigno, proseguono le ricerche del disperso: in azione anche i sub

Non si fermano le ricerche di Domenico Racanati, il 53enne originario di Bisceglie disperso dopo il crollo del ponte sul fiume Trigno

Crollo del ponte sul Trigno, ricerche intensificate per il 53enne disperso

Crollo del ponte sul Trigno, ricerche intensificate per il 53enne disperso - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Aprile 2026
Cronaca // Primo piano //

TERMOLI – Non si fermano le ricerche di Domenico Racanati, il 53enne originario di Bisceglie disperso dopo il crollo del ponte sul fiume Trigno, lungo la statale 16 Adriatica, in territorio molisano.

Le operazioni di soccorso, coordinate dalla Guardia costiera, proseguono senza sosta sia in mare che lungo il tratto fluviale. In campo un dispositivo articolato che vede impegnate quattro unità navali – due motovedette e due battelli pneumatici veloci – particolarmente adatti a operare anche in acque basse.

A supporto delle ricerche continuano a lavorare anche i Vigili del fuoco, con nuclei specializzati, e la Capitaneria di porto di Termoli. Dalla giornata di ieri il dispositivo è stato ulteriormente potenziato con l’arrivo del 1° Nucleo operatori subacquei della Guardia costiera, giunto da San Benedetto del Tronto su richiesta della Direzione marittima di Pescara.

I sommozzatori stanno concentrando le attività nella zona della foce del Trigno, estendendo le ricerche verso sud fino all’altezza dell’idrovora di Montenero di Bisaccia e verso nord fino al porto turistico Marina Sveva.

Le operazioni risultano particolarmente complesse a causa della forte corrente del fiume e della scarsa visibilità, dovuta alle acque torbide. Per questo viene utilizzato anche un sofisticato sistema “Side Scan Sonar”, un ecoscandaglio di ultima generazione che consente, attraverso onde acustiche, di individuare eventuali oggetti presenti sul fondale con elevata precisione.

Le ricerche proseguono ininterrottamente, mentre resta alta l’attenzione delle autorità impegnate nel coordinamento delle operazioni. Lo riporta l’Ansa.

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