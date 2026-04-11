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Home // Foggia // Edilizia scolastica, la Provincia paga gli affitti: oltre 98mila euro per gli istituti superiori

AFFITTI SCUOLE Edilizia scolastica, la Provincia paga gli affitti: oltre 98mila euro per gli istituti superiori

Garantire la continuità delle attività scolastiche, anche in assenza di immobili di proprietà sufficienti

Il Parco del Gargano entra a Palazzo Dogana: concesso un locale per la rappresentanza

Palazzo Dogana Foggia - Fonte Immagine: foggiareporter.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Aprile 2026
Foggia // Politica //

Garantire la continuità delle attività scolastiche, anche in assenza di immobili di proprietà sufficienti. È con questo obiettivo che la Provincia di Foggia ha disposto il pagamento dei canoni di locazione per gli edifici che ospitano alcune scuole superiori del territorio.

Per il primo semestre del 2026 l’ente ha stanziato complessivamente 98.542,62 euro, destinati ai proprietari degli immobili utilizzati come sedi scolastiche, in particolare nel comune di San Giovanni Rotondo.

Le somme più consistenti riguardano l’Istituto Magistrale, per il quale il canone supera i 49mila euro, seguito dall’immobile della Parrocchia San Giuseppe Artigiano e da quello dell’Istituto dei Terziari Cappuccini dell’Addolorata.

La decisione arriva in una fase delicata, in cui diversi contratti di locazione risultano in corso di rinnovo. In attesa della definizione dei nuovi accordi, la Provincia ha scelto di procedere comunque con i pagamenti per evitare disagi e garantire la regolare prosecuzione dell’anno scolastico.

Una scelta dettata da esigenze pratiche, ma che evidenzia ancora una volta il tema, mai del tutto risolto, della disponibilità di spazi adeguati per l’edilizia scolastica provinciale.

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