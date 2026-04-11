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FOGGIA ALLIEVE Foggia, cinque allieve nei musei e nei servizi cultura: via all’alternanza rafforzata

Approvata la convenzione per l’avvio delle attività formative, rivolte a studentesse del corso dedicato alla promozione turistica del territorio

Foggia, cinque allieve nei musei e nei servizi cultura: via all’alternanza rafforzata

Maria Aida Episcopo - Fonte Immagine: bonculture.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
11 Aprile 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Cinque allieve saranno coinvolte in un percorso di alternanza rafforzata presso il Comune di Foggia, grazie alla collaborazione con l’ente di formazione SIRI.

La Giunta comunale ha approvato la convenzione per l’avvio delle attività formative, rivolte a studentesse del corso dedicato alla promozione turistica del territorio.

Il percorso, della durata complessiva di 320 ore, si svolgerà in diverse sedi culturali cittadine: dal Palazzo di Città alla Pinacoteca, dal Museo civico al Palazzetto dell’Arte.

L’iniziativa punta a offrire un’esperienza concreta nel settore culturale e turistico, valorizzando le risorse locali e rafforzando il legame tra formazione e territorio.

Anche in questo caso non sono previsti costi per il Comune, mentre l’organizzazione e le coperture assicurative restano a carico dell’ente promotore.

Il progetto si inserisce nel quadro delle politiche di formazione sostenute dal PNRR, con l’obiettivo di migliorare l’occupabilità dei giovani e favorire lo sviluppo delle competenze professionali.

A cura di Giovanna Tambo.

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