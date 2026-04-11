FOGGIA – Prosegue l’iter per la realizzazione di un impianto eolico da 30 megawatt in località “Cantone”, nel territorio di Foggia. La Regione Puglia ha avviato il procedimento per l’approvazione del progetto definitivo, che comprende anche l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità.

Il progetto, proposto dalla società Aries S.r.l., prevede la realizzazione di cinque aerogeneratori, oltre alle opere di connessione alla rete e alle infrastrutture necessarie per l’esercizio dell’impianto.

I cittadini interessati avranno 30 giorni di tempo dalla pubblicazione per consultare gli atti e presentare eventuali osservazioni.

La procedura rientra nel quadro delle autorizzazioni uniche previste dalla normativa nazionale sulle energie rinnovabili e si inserisce nei percorsi di transizione energetica promossi dalla Regione Puglia. L’intervento rappresenta un ulteriore passo verso lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel territorio, ma comporta anche implicazioni per i proprietari dei terreni coinvolti, chiamati a confrontarsi con le procedure espropriative previste dalla legge.

A cura di Giovanna Tambo.