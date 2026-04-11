Sono stati disposti interventi urgenti di abbattimento per 55 alberi distribuiti in quattro diverse aree del territorio comunale, dopo le verifiche tecniche effettuate dagli uffici competenti. Le valutazioni hanno evidenziato condizioni di rischio elevato per la stabilità delle alberature, rendendo necessario l’intervento per tutelare la sicurezza pubblica in zone ad alta frequentazione, tra cui aree vicine a scuole, condomini ed esercizi commerciali.

Nel dettaglio, le operazioni interesseranno il Parco Leonardo Biagini e il Parco Pantanella, tra via Monsignor Luigi Cavotta e viale Lussemburgo, dove saranno abbattuti 20 pini domestici ritenuti a rischio cedimento. Ulteriori interventi riguarderanno 4 pini d’Aleppo in via Carlo Baffi, nel tratto adiacente al Parco San Felice, e altri 25 pini d’Aleppo nelle aiuole tra via Gioberti e via Silvio Pellico, nei pressi di viale Ofanto. In via Bari, tra corso Roma e via Carlo Ciampitti, è previsto l’abbattimento di 6 sofore, alberi considerati particolarmente vulnerabili allo schianto di grosse branche in caso di maltempo, tra cui un esemplare già morto in piedi.

Le perizie hanno confermato, in tutte le aree interessate, una propensione al cedimento strutturale non più compatibile con la permanenza in sicurezza di pedoni e veicoli nelle immediate vicinanze.

“Questo intervento – spiega l’assessora all’Ambiente Lucia Aprile – si è reso necessario per preservare la pubblica incolumità, sulla base dei rilievi tecnici che sono stati svolti sia con protocollo Arete sia tramite VTA, quindi con prove strumentali, che hanno determinato la necessità di procedere con gli abbattimenti. Parliamo di alberature con un rischio inaccettabile di cedimento e che quindi non potevano in alcun modo essere preservate. Proprio per questo abbiamo avviato già da tempo un piano di piantumazioni, per sostituire queste ed altre alberature che negli anni sono state abbattute senza che seguisse la dovuta ripiantumazione. Per quanto ci dispiaccia dover prendere decisioni così dolorose, perché incidono sul nostro patrimonio arboreo – continua Aprile –, garantiamo tutto l’impegno dell’Amministrazione e dell’assessorato nel compensare questi abbattimenti con un numero adeguato di nuove alberature, proprio per preservare il patrimonio verde e ridurre le isole di calore che inevitabilmente, in assenza di alberi che per noi sono una risorsa vitale, si verrebbero a creare”.

Lo riporta foggiatoday.it.