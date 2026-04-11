MANFREDONIA — “La sovranità appartiene al popolo”: è da questo principio, sancito dall’articolo 1 della Costituzione italiana, che prende avvio la riflessione politica di Giuseppe Marasco, consigliere comunale di Manfredonia ed esponente di Futuro Nazionale. Un richiamo forte al valore della partecipazione democratica, oggi messo alla prova dal crescente astensionismo elettorale.

Secondo Marasco, il fatto che una parte sempre più ampia di cittadini scelga di non recarsi alle urne rappresenta un segnale da non sottovalutare. Le cause possono essere molteplici: sfiducia nel sistema politico, disinteresse verso la cosa pubblica, scarsa consapevolezza dell’importanza del voto, ma anche difficoltà pratiche nel raggiungere i seggi. A ciò si aggiunge un elemento politico più profondo: l’astensionismo, in molti casi, viene vissuto come una forma di protesta silenziosa nei confronti di una politica percepita come distante dai bisogni reali della popolazione.

“Quando a governare sono spesso minoranze organizzate, mentre la maggioranza dei cittadini resta in silenzio o si allontana dalle urne, si crea una frattura tra il potere e il popolo”, osserva Marasco. Una distanza che, a suo giudizio, impone una riflessione seria sulla qualità della rappresentanza democratica e sulla credibilità delle istituzioni.

Da qui l’appello a una politica “più umile e autenticamente al servizio dei cittadini”. Marasco denuncia i danni prodotti dalla corruzione, dagli interessi personali e da una gestione del potere che troppo spesso finisce per allontanare i cittadini dalla partecipazione attiva. “I politici devono tornare a essere rappresentanti del popolo, non strumenti del potere o degli interessi economici”, sostiene.

Tra le proposte avanzate, vi è quella di restituire centralità agli elettori nella scelta dei candidati, superando logiche verticistiche e meccanismi percepiti come imposti dall’alto. In quest’ottica, il consigliere comunale indica come fondamentale il coinvolgimento della base, delle sezioni e dei comitati locali, per rafforzare trasparenza, responsabilità e rappresentatività.

Marasco rilancia inoltre il tema della formazione civica e politica delle nuove generazioni. L’introduzione e il rafforzamento dell’educazione civica e politica nelle scuole, spiega, rappresentano un passaggio essenziale per far comprendere ai giovani il funzionamento delle istituzioni democratiche e il valore della partecipazione. Una società più consapevole è, per definizione, anche una società più libera e più forte.

Nel suo intervento, Marasco cita anche un chiarimento avvenuto con l’onorevole Rossano Sasso, al quale rivolge pubblicamente le proprie scuse, auspicando che il confronto politico possa sempre mantenersi su un piano di rispetto reciproco e responsabilità istituzionale.

Il messaggio finale è netto: per ricostruire il rapporto tra cittadini e istituzioni serve una politica credibile, radicata nei territori, trasparente e fedele ai principi della Repubblica. Solo così il dettato costituzionale secondo cui la sovranità appartiene al popolo potrà tornare a tradursi in una partecipazione reale e consapevole.