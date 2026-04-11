Manfredonia, calci alle auto in zona stazione: arrestato cittadino extracomunitario

Tensione poco fa in area stazione campagna a Manfredonia, dove un cittadino extracomunitario è stato arrestato dopo aver preso a calci alcune automobili in sosta nell’area di Campagna.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe iniziato a colpire ripetutamente diversi veicoli parcheggiati, provocando danni e attirando l’attenzione dei residenti e dei passanti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno fermato il soggetto e proceduto all’arresto.

Non si registrano feriti, ma restano i danni alle auto coinvolte. Sono in corso accertamenti per chiarire le motivazioni del gesto e verificare eventuali responsabilità aggiuntive.