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Home // Stato news // Manfredonia, calci alle auto in zona stazione: arrestato cittadino extracomunitario

Manfredonia, calci alle auto in zona stazione: arrestato cittadino extracomunitario

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Aprile 2026
Stato news //

Tensione poco fa in area stazione campagna a Manfredonia, dove un cittadino extracomunitario è stato arrestato dopo aver preso a calci alcune automobili in sosta nell’area di Campagna.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe iniziato a colpire ripetutamente diversi veicoli parcheggiati, provocando danni e attirando l’attenzione dei residenti e dei passanti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno fermato il soggetto e proceduto all’arresto.

Non si registrano feriti, ma restano i danni alle auto coinvolte. Sono in corso accertamenti per chiarire le motivazioni del gesto e verificare eventuali responsabilità aggiuntive.

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