MANFREDONIA — Un attacco politico duro, diretto e senza sconti quello lanciato dal consigliere comunale Ugo Galli, che punta il dito contro l’amministrazione cittadina accusandola di immobilismo e scarsa attenzione verso le emergenze reali del territorio.
Secondo Galli, mentre Manfredonia continua a fare i conti con difficoltà ambientali, criticità economiche, carenza di lavoro e crescente disagio sociale, la maggioranza sarebbe più impegnata a celebrare sé stessa che a fornire risposte concrete ai cittadini.
Al centro della denuncia del consigliere vi è soprattutto la questione del rilascio delle carte d’identità elettroniche, tema che, a suo dire, rappresenta una delle urgenze più sottovalutate dall’attuale governo cittadino. Galli ricorda infatti che dal 3 agosto 2026 i tradizionali documenti cartacei non avranno più validità, una scadenza che rende prevedibile un forte incremento delle richieste per il rilascio delle nuove carte elettroniche.
In questo scenario, già oggi segnato da attese lunghe e forti disagi per l’utenza, con appuntamenti fissati anche a distanza di mesi dalla domanda, l’esponente dell’opposizione contesta la mancata previsione di un rafforzamento del personale dedicato al servizio presso Palazzo della Sorgente.
“Nel piano dei fabbisogni di personale recentemente approvato dalla giunta — osserva Galli — si prevede addirittura una riduzione complessiva dei dipendenti comunali, da 180 a 173 unità, senza alcun intervento concreto per potenziare l’ufficio che si occupa del rilascio delle carte d’identità elettroniche”.
Per il consigliere comunale sarebbe stato invece necessario predisporre un incremento significativo delle risorse umane da destinare a questo servizio, anche ricorrendo a forme di lavoro flessibile, così da fronteggiare una domanda destinata inevitabilmente a crescere nei prossimi mesi.
L’affondo politico si allarga poi a una critica più generale sull’azione amministrativa. Galli descrive una città in sofferenza, con un’economia fragile, opportunità occupazionali insufficienti e giovani sempre più spesso costretti a lasciare il territorio in cerca di prospettive migliori. Un quadro che, secondo l’esponente politico, contrasterebbe nettamente con l’atteggiamento di autocelebrazione mostrato dalla maggioranza.
“Qui non è in discussione la sacrosanta libertà di ciascuno, che resta inviolabile — conclude Galli — ma quando si ricoprono ruoli istituzionali così impegnativi, soprattutto in realtà territoriali difficili, il dovere di amministrare la cosa pubblica ventiquattro ore al giorno deve prevalere su tutto il resto, esibizioni canore incluse”.
Con questa nota, il consigliere comunale rilancia dunque il tema dell’efficienza dei servizi pubblici e richiama l’amministrazione a una maggiore attenzione verso le priorità della città, a partire dalle esigenze quotidiane dei cittadini.
A cura di Michele Solatia.