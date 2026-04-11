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MANFREDONIA LIONS Manfredonia: il 12 aprile è ‘Lions Day 2026’

L'iniziativa, che si svolgerà in Piazza del Popolo, è dedicata alla promozione della salute, della prevenzione e delle attività di volontariato

Manfredonia: il 12 aprile è 'Lions Day 2026'

Piazza del Popolo Manfredonia - Fonte Immagine: manfredonianews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Aprile 2026
Eventi // Manfredonia //

Domenica 12 aprile 2026, in Piazza del Popolo a Manfredonia, si svolgerà il Lions Day, iniziativa dedicata alla promozione della salute, della prevenzione e delle attività di volontariato. L’evento, organizzato dai due Lions Club di Manfredonia, si terrà dalle ore 9.00 alle 12.30 e offrirà ai cittadini una serie di servizi sanitari gratuiti e attività solidali.

Nel corso della mattinata saranno attivati screening e controlli medici gratuiti per la popolazione. In particolare, verranno effettuati esami per la diagnosi precoce di diabete e ipertensione, oltre a consulenze specialistiche in ambito pediatrico, cardiologico, chirurgico, fisioterapico e nutrizionale.

Previsti anche controlli dell’udito grazie a operatori qualificati, con attività dedicate alla prevenzione e all’individuazione di eventuali patologie. Spazio inoltre alla formazione sulle manovre salvavita, con dimostrazioni pratiche sulle tecniche di disostruzione delle vie aeree, realizzate dal personale medico Lions insieme agli operatori della Croce Rossa Italiana – sezione di Manfredonia.

Manfredonia: il 12 aprile è ‘Lions Day 2026’

Accanto all’aspetto sanitario, il Lions Day proporrà anche iniziative di carattere solidale e ambientale. Sarà possibile donare occhiali usati, che verranno rigenerati presso il Centro Specializzato Lions di Chivasso (Torino) e destinati a persone in difficoltà economica. Prevista inoltre la raccolta di cellulari non funzionanti per il recupero e il riciclo dei componenti.

L’organizzazione prevede due punti principali: un gazebo in Piazza del Popolo, dedicato all’accoglienza e all’indirizzamento dei cittadini, e il Chiostro Comunale, dove si svolgeranno le visite mediche, i controlli dell’udito, le dimostrazioni pratiche di primo soccorso e la raccolta dei materiali destinati al riuso e al riciclo.

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