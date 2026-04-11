Manfredonia piange Oronzo Farfalletta. Angelo Riccardi: “Ci lascia con il Donia nel cuore”

MANFREDONIA — Non era soltanto un tifoso. Era una presenza costante, una voce autentica, un volto riconoscibile della passione biancazzurra. Con la scomparsa di Oronzo Farfalletta, Manfredonia perde uno dei suoi sostenitori più sinceri e viscerali, uno di quelli che hanno vissuto il calcio non da spettatori, ma come parte stessa della propria esistenza.

A ricordarlo con parole dense di emozione è Angelo Riccardi, che per un lungo periodo ha guidato il Manfredonia Calcio da presidente, condividendo con Farfalletta momenti difficili, confronti accesi e, soprattutto, l’amore per gli stessi colori.

“Oronzo non è stato soltanto un grande tifoso — scrive Riccardi — ma una presenza vera, costante, appassionata. A volte aspra, spesso polemica, sempre sincera”. Un ritratto netto, che restituisce l’immagine di un uomo dal carattere forte, mai disposto a piegare il proprio pensiero alla convenienza, ma sempre pronto a dire ciò che sentiva perché profondamente legato al destino della squadra.

Farfalletta era fatto così: contestatore, testardo, fermamente convinto delle sue idee, ma proprio per questo autentico. Nei momenti più complicati, quando i risultati stentavano ad arrivare e il clima si faceva pesante, lui c’era. C’era con il suo spirito battagliero, con la sua voce diretta, con la forza della sua appartenenza vissuta insieme al gruppo delle Panze Scozzesi, di cui era anima e riferimento.

E c’era anche nei giorni migliori, quando le vittorie riportavano entusiasmo e ogni contrasto si scioglieva nell’abbraccio più bello: quello per il Manfredonia. Un legame che andava oltre le opinioni, oltre le discussioni, oltre le polemiche.

“Con Oronzo si poteva discutere, anche animatamente. Ma non si poteva non volergli bene”, sottolinea ancora Riccardi. Dietro quella scorza ruvida, infatti, c’era “un amore immenso per questi colori, un senso di appartenenza raro, una fedeltà che non ha mai avuto bisogno di essere dimostrata”.

Nel ricordo affidato alle parole dell’ex presidente emerge anche un lato più intimo e forse meno conosciuto di Farfalletta: quello della sua sensibilità, della sua capacità di immaginare e sognare. Riccardi richiama con commozione l’idea dell’“Isola che non c’è”, nata proprio dalla sensibilità di Oronzo e da quella vena sognatrice che in pochi, forse, avevano colto fino in fondo.

A rendere ancora più personale il saluto è poi il riferimento a Lucio, grande amore condiviso da entrambi, un legame capace di rendere il ricordo ancora più intenso e profondo.

Oggi Manfredonia saluta dunque non solo un tifoso, ma una voce libera, critica, appassionata. Un uomo che, nel bene e nel male, non ha mai fatto mancare il proprio cuore alla squadra della sua città. Un sostenitore vero, di quelli che lasciano un segno non per le parole di circostanza, ma per la coerenza con cui hanno vissuto ogni domenica, ogni sconfitta, ogni speranza.

Alla famiglia Farfalletta e a tutti coloro che gli hanno voluto bene va l’abbraccio commosso di una comunità che oggi si stringe nel dolore.

Il saluto finale di Angelo Riccardi racchiude il senso di questo distacco: “Ciao Oronzo. Continua a seguire il tuo Manfredonia da lassù, con la stessa passione di sempre.”