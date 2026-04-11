FOGGIA – Prosegue davanti alla Corte d’Assise di Foggia il processo per l’omicidio di Giuseppe Ciociola, l’agricoltore 59enne di Manfredonia ucciso nel marzo 2022 in un casolare di campagna in località Alma Dannata, nell’agro di Zapponeta.

Nell’udienza di ieri, 11 aprile 2026, sono stati ascoltati alcuni testi della difesa dell’imputato, in una fase processuale che, al momento, non ha fatto registrare particolari novità sul piano del contenuto probatorio. L’udienza si è infatti concentrata sull’escussione dei testimoni indicati dalla difesa di Giuseppe Rendina, 48 anni, di Trinitapoli, imputato per l’assassinio.

L’elemento di maggiore rilievo emerso nel corso della giornata riguarda invece il calendario del dibattimento. Il presidente della Corte avrebbe infatti manifestato la volontà di imprimere un’accelerazione al processo, disponendo la fissazione di altre tre udienze ravvicinate: 17, 24, 28 aprile, e ulteriori due date nel maggio 2026.

Si tratta dunque di un passaggio soprattutto organizzativo, che conferma la volontà del collegio di procedere con continuità nella trattazione del procedimento, dopo la ripresa del dibattimento avvenuta nei mesi scorsi a seguito del rigetto dell’istanza di ricusazione proposta dalla difesa.

Il processo era infatti tornato in aula dopo una fase di stallo determinata dalla richiesta con cui la difesa di Rendina aveva contestato la terzietà del collegio giudicante. L’istanza, presentata dall’avvocato Francesco Paolo Ferragonio, faceva leva sul fatto che lo stesso collegio aveva già giudicato e condannato Rendina all’ergastolo in un diverso procedimento, quello relativo al duplice omicidio Cirillo.

Secondo la prospettazione difensiva, tra i due processi vi sarebbero stati elementi di connessione sul piano probatorio – in particolare perizie balistiche, intercettazioni e interrogatori – tali da far sorgere un rischio di pregiudizio. La Corte d’Appello di Bari, tuttavia, ha ritenuto la richiesta infondata, respingendola e consentendo così la prosecuzione del giudizio davanti alla Corte d’Assise di Foggia, presieduta da Mario Talani.

Successivamente, la difesa aveva annunciato ricorso in Cassazione, chiedendo in via cautelare anche la sospensione del dibattimento fino alla pronuncia della Suprema Corte. Anche questa richiesta era stata respinta. Dopo una breve camera di consiglio, il presidente Talani aveva motivato la decisione sottolineando che interrompere il processo non sarebbe stato “né utile né opportuno”, anche alla luce delle motivazioni già espresse dalla Corte d’Appello.

Nel corso di una precedente udienza, la difesa aveva inoltre rinunciato all’audizione di due periti di parte che avrebbero dovuto depositare una consulenza finalizzata a sostenere la tesi secondo cui le armi utilizzate per il duplice omicidio Cirillo e per l’uccisione di Ciociola sarebbero diverse. Una scelta che, allo stato degli atti, ha lasciato senza sviluppo quella linea tecnica difensiva.

Nel procedimento si sono costituiti parte civile i figli della vittima, Stefano e Anna Maria Ciociola, assistiti dall’avvocato Francesco Le Noci del foro di Foggia.

Sul fronte accusatorio, la Procura di Foggia, con il pm Matteo Stella, individua il movente del delitto in questioni economiche. Secondo la ricostruzione dell’accusa, Ciociola avrebbe beneficiato nel 2021 di contributi pubblici e agevolazioni fiscali legate agli interventi post-pandemia per un ammontare complessivo stimato intorno ai 500mila euro. In questo contesto si inserirebbe il rapporto con Rendina, che avrebbe ottenuto dalla vittima un prestito di circa 60mila euro destinato a un progetto di investimento. Le richieste di restituzione e l’impossibilità di farvi fronte avrebbero poi determinato, secondo l’impianto accusatorio, la decisione di eliminare il finanziatore.

Rendina ha sempre respinto ogni addebito e, nell’interrogatorio di garanzia, si è professato innocente.

Con l’udienza dell’11 aprile, il procedimento entra ora in una fase di ulteriore intensificazione. Le prossime date già fissate – 17, 24 e 28 aprile, ulteriori 2 nel maggio 2026 – serviranno a completare l’escussione dei testimoni della difesa, nel quadro di un processo che la Corte intende evidentemente portare avanti con ritmo più serrato.