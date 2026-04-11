Provincia di Foggia, sbloccati 2,8 milioni per le scuole

Sono 2,8 milioni di euro dell’avanzo di amministrazione 2025 le risorse sbloccate dal Consiglio provinciale di Foggia con l’approvazione del rendiconto di gestione. Fondi che saranno destinati principalmente a interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e di alcune strutture pubbliche del territorio.

Nel dettaglio, le somme finanzieranno i lavori all’istituto Pacinotti, già oggetto di impegni formali, e al Liceo Zingarelli di Cerignola, oltre alla riqualificazione della facciata di Palazzo Dogana, per un investimento pari a 600mila euro.

Restano inoltre gli 8 milioni dell’avanzo 2024, già assegnati ad altri interventi attraverso un accordo politico tra le forze di maggioranza.

L’ultima seduta del Consiglio provinciale prima delle elezioni è stata segnata anche da un confronto acceso tra il presidente Giuseppe Nobiletti e il consigliere Pasquale Ciruolo, che aveva proposto di destinare parte delle risorse alla ricostruzione post alluvione e alla riduzione della Tefa, l’addizionale alla Tari.

Nel corso della seduta è stata inoltre approvata una modifica al regolamento del Canone Unico Patrimoniale, relativa alle occupazioni del sottosuolo da parte dei produttori di energia da fonti rinnovabili, in applicazione delle sentenze del Consiglio di Stato.

“Il Consiglio di Stato ha confermato che per ogni singolo impianto l’operatore ci deve versare 800 euro, nonostante ci distrugga e ci devasti le strade. Purtroppo, dobbiamo adeguarci”, ha dichiarato in aula il presidente Nobiletti, esprimendo forte amarezza. “Questo comporterà un gettito nettamente inferiore rispetto a quello che abbiamo messo in bilancio l’anno scorso”, ha aggiunto.

Il presidente ha poi evidenziato la necessità per l’ente di accantonare risorse per possibili restituzioni: “Oggi ogni impianto eolico paga la bellezza di 800 euro l’anno deturpando il paesaggio e facendoci le strade a brandelli. È questo il regalo che ci ha fatto il Governo centrale”, ha concluso Nobiletti.

Lo riporta foggiatoday.it.