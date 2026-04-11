La Puglia si prepara a un fine settimana all’insegna del sole e della stabilità atmosferica, grazie alla presenza di un anticiclone che garantirà condizioni in prevalenza serene su tutto il territorio regionale. A confermarlo è il meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, che segnala però un cambiamento in arrivo nei primi giorni della prossima settimana.

Nel weekend il cielo resterà generalmente sereno, con solo il transito di nubi alte e stratificate nella giornata di domenica, collegate a un fronte perturbato in risalita dall’Algeria verso la Penisola. Le temperature si manterranno mite e sopra la media del periodo, con valori massimi che sabato toccheranno 25°C a Foggia, 23°C a Brindisi e Lecce, 22°C a Bari e 21°C a Taranto.

In questa fase inizieranno anche a rinforzare i venti di Scirocco, richiamati dal sistema depressionario in avvicinamento.

Il quadro meteorologico è però destinato a cambiare: “Inizieranno a rinforzare i venti di Scirocco, richiamati dal vortice in avvicinamento all’Italia”, spiega Lorenzo Badellino. “Dall’inizio della prossima settimana le condizioni volgeranno verso un graduale peggioramento, a causa della risalita di un vortice dall’Algeria verso il Tirreno”.

Secondo le previsioni, lunedì è atteso un aumento della nuvolosità con le prime piogge e un calo delle temperature, mentre martedì si conferma una fase ancora instabile, con rovesci sparsi soprattutto sulle province centro-settentrionali della regione e valori termici in ulteriore diminuzione.

I venti resteranno sostenuti da sud-est, contribuendo a mantenere un contesto meteorologico variabile e dinamico dopo il breve ritorno del bel tempo.

Lo riporta foggiatoday.it.