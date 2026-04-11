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VICO DEL GARGANO Vico del Gargano: il 3 agosto Niccolò Fabi in concerto

Il cantautore romano sarà in concerto il 27 luglio a Grottaglie e il 3 agosto a Vico del Gargano, nell’ambito delle principali rassegne musicali italiane

Vico del Gargano: il 3 agosto Niccolò Fabi in concerto

Niccolò Fabi - Fonte Immagine: auditorium.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Aprile 2026
Eventi // Gargano //

Torna dal vivo Niccolò Fabi, protagonista di un nuovo tour estivo che lo porterà anche in Puglia con due appuntamenti molto attesi. Il cantautore romano sarà infatti in concerto il 27 luglio a Grottaglie e il 3 agosto a Vico del Gargano, nell’ambito delle principali rassegne musicali italiane.

Dopo il successo della tournée teatrale legata all’album “Libertà negli occhi”, Fabi riprende il suo percorso live portando sul palco un viaggio musicale tra i brani più amati del suo repertorio, in una dimensione che unisce ascolto intimo e partecipazione collettiva.

I concerti saranno caratterizzati da un’atmosfera essenziale ma ricca di contaminazioni sonore, con arrangiamenti che negli ultimi anni hanno integrato elementi elettronici e psichedelici, rendendo il sound sempre più sperimentale e internazionale. Le esibizioni si svolgeranno in contesti all’aperto, tra anfiteatri e arene estive, pensati per valorizzare la natura evocativa della musica del cantautore.

Sul palco con Fabi ci saranno i musicisti storici Roberto “Bob” Angelini, Alberto Bianco e Filippo Cornaglia, insieme a Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale, già coinvolti nella registrazione dell’ultimo disco realizzato in una baita in Val di Sole.

Il tour estivo attraverserà numerose città italiane, tra festival e location suggestive, confermando la natura dei live di Fabi come esperienze musicali e umane più che semplici concerti, capaci di unire pubblico e artista in un percorso di ascolto condiviso.

I biglietti per le date saranno disponibili dalle ore 16:00 di giovedì 19 febbraio attraverso i canali ufficiali.

Lo riporta pugliain.net.

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