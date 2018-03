Rapina CARIME Lucera,verso individuazione autore

Di:

Lucera – IL 2 agosto del 2010 alle ore 11.15 circa si è consumata nel centro di Lucera una rapina ai danni della banca CA.RI.ME. ubicata in via IV Novembre. La rapina è stata perpetrata da un giovane di sesso maschile che ha agito da solo, in pieno giorno ed in modo spregiudicato.Dalla ricostruzione dei fatti, emersa a seguito delle indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Lucera, è stato appurato che il malvivente ha raggiunto la Banca a bordo di uno scooter di grossa cilindrata e di colore scuro. Lo stesso è quindi entrato all’interno dalla banca a volto scoperto attraverso le porte girevoli. Una volta all’interno della banca ha raggiunto velocemente una delle casse dove, minacciando il cassiere con un coltello, si è fatto consegnare un plico contenete delle banconote di vario taglio per un ammontare di circa 100.000 euro.Il rapinatore è poi uscito attraverso la porta girevole e, una volta fuori, si è allontanato a bordo dello stesso scooter con il quale era arrivato. Il plico sottratto nel corso della rapina era stato consegnato pochi minuti prima da personale della ditta portavalori che abitualmente serviva quella banca all’epoca dei fatti.L’intera azione è stata interamente ripresa dalle telecamere di sicurezza che hanno filmato sia l’ingresso che la successiva azione posta in essere dal rapinatore. Le indagini finora svolte dai Carabinieri della Compagnia di Lucera e coordinate dalla locale Procura della Repubblica non hanno ancora consentito di identificare il responsabile della rapina nonostante l’analisi delle immagini del sistema di video sorveglianza dell’istituto di credito abbia consentito di isolare alcuni fotogrammi nei quali è ben visibile il volto del giovane rapinatore, il quale, allo stato, non risulta noto agli inquirenti motivo che lascia supporre il ragazzo non sia originario della provincia di Foggia.Stante le dichiarazioni rese dai testimoniNel corso della rapina indossava dei pantaloni ed una maglietta tipo T-shirt entrambi di colore scuro, scarpe da ginnastica e occhiali tipo Ray-Ban.Al fine acquisire nuove informazioni utili all’identificazione del rapinatore ovvero al proseguo dell’attività di indagine lasu richiesta della locale Compagnia dei Carabinieri, ha autorizzato la pubblicazione delle immagini dei rapinatori. Pertanto, chiunque fosse in possesso di informazioni utili è invitato a comunicarle, anche in forma anonima, al numero di emergenza 112.Redazione Stato@riproduzione riservata