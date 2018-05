http://foggiacalcio1920.it/news/Il-calcio-e-le-ore-di-lezione-il-Foggia-al-Giannone-1429

Foggia, 10 maggio 2018. Il rapporto tra scuola e atleti, questo l’argomento discusso, questa mattina, presso l’aula magna dell’Istituto Superiore Tecnico-Commerciale “Giannone- Masi” di Foggia nell’ambito del progetto “Il calcio e le ore di lezione” in collaborazione con la Lega di Serie B e la Federazione Italiana Giuoco Calcio – Settore Giovanile Scolastico. A sottoporsi al fuoco di fila delle domande dei ragazzi, il capitano Cristian Agnelli, il difensore Arturo Calabresi ed il centrocampista Francesco Deli. Area Comunicazione Foggia Calcio “Il calcio e le ore di lezione”: il Foggia al Giannone ultima modifica: da

