Caroppo: “Lega presenta 5 nuovi amministratori locali”

Bari, 11 maggio 2018. “Loro sono i nuovi volti del buon governo In Puglia”. Così Andrea Caroppo, segretario regionale della Lega ha presentato questa mattina in conferenza stampa i cinque giovani amministratori locali che hanno aderito al partito. Si tratta di Antonio Potenza, sindaco di Apricena (FG) al secondo mandato, e dei consiglieri comunali Onofrio Damone (Bitetto), Donato Borracci (Palagiano), Luca Dambrosio e Onofrio Gallo (Altamura). “Questi ragazzi hanno un’età media di 33 anni, ma la nostra non è una ricerca del giovanilismo a tutti i costi: a noi interessano figure nuove ma competenti, non logore o poco credibili”. All’incontro sono intervenuti anche i parlamentari Rossano Sasso e Anna Rita Tateo. “La Lega – ha continuato Caroppo – lavora da tempo a rafforzare l’ossatura del partito puntando sui rappresentati locali che sono più vicini alle esigenze dei cittadini. Da loro ripartiamo verso questa nuova prospettiva di governo nazionale in cui la Puglia giocherà sicuramente il suo ruolo”.

“Lavoro, ambiente e infrastrutture i temi su cui il partito si impegnerà per portare avanti le istanze del Sud, vista la spinta considerevole che le regioni meridionali, e la nostra in particolare, hanno impresso al partito nelle recenti elezioni”.

Posizione confermata dal parlamentare Sasso, che sulla vertenza Ilva richiama al buonsenso oltre che al pragmatismo: “Non deve andare perso un posto di lavoro, per cui occorre mettersi subito all’opera per trovare un accordo con l’acquirente”.

In chiusura la valutazione di Caroppo sul governo regionale: “Non si può continuare ad amministrare la Regione come ha fatto Emiliano, che sulle questioni più importanti ha assunto tutte le posizioni possibili. Per questo siamo pronti ad affrontare la sfida delle prossime elezioni regionali”.