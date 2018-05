Don Uva. Replica a M5S “Il Piano industriale è nei fatti”

Di:

Foggia. ”Il piano industriale di Universo Salute non è un mistero, né tantomeno da inventare: è da tempo sotto gli occhi di tutti. Dopo decenni, l’ex Casa Divina Provvidenza è tornata in bonis, finalmente funziona e migliora, con i tempi dettati dalla logica e dalle risorse, a livello strutturale, organizzativo e anche estetico: gli standard di cura e assistenza risultano elevati, le prestazioni erogate sono aumentate, i lavoratori sono regolarmente retribuiti secondo le spettanze contrattualizzate: sono solo un brutto ricordo, ormai, le fasi drammatiche dei licenziamenti, degli stipendi non pagati e dei fallimenti evitati per grazia ricevuta…

E’ dunque nei fatti il Piano industriale di Universo Salute, peraltro già valutato dal Ministero dello Sviluppo Economico, approvato dal Commissario Straordinario Bartolomeo Cozzoli, dal Mise e dagli esperti interpellati dal Ministero. Parliamo di un’offerta economica e progettuale scelta per validità, concretezza ed adeguate garanzie economiche e assicurative tra tutti i piani e le offerte presentate da quanti ambivano all’acquisizione del “Don Uva”.

In soli otto mesi, nonostante le oggettive difficoltà che caratterizzano i processi di svolta e le grandi trasformazioni, Universo Salute ha già posto basi concrete per un futuro senza “preoccupazioni per i lavoratori”, verosimilmente più roseo se concepito su percorsi di dialogo e condivisione, anziché su polemiche sterili o strumentali”.

Così in una nota di Universo Salute.