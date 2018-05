Etjca al Salone del lavoro e della creatività di Foggia

Di:

11 maggio 2018 – ETJCA – Agenzia per il lavoro parteciperà al Salone del Lavoro e della Creatività di Foggia che si terrà dal 15 al 17 maggio presso il nuovo padiglione dell’Ente Fiere, in corso del Mezzogiorno, 1.

Organizzata dall’Università degli Studi di Foggia in collaborazione con la Regione Puglia, Comune e Provincia di Foggia, Camera di Commercio, Confcommercio, Confindustria, l’Associazione Alumni Unifg e il Consiglio degli Studenti Unifg, la manifestazione è finalizzata a orientare diplomati, laureati e laureandi della Regione Puglia alla ricerca di un lavoro.

“Siamo molto contenti di partecipare al Salone del Lavoro e della Creatività di Foggia perché si tratta di un’occasione unica in cui si incrociano domanda e offerta di lavoro, per creare opportunità concrete per coloro che sono desiderosi di entrare nel mondo del lavoro e di conoscere quali sono oggi le opportunità professionali offerte dal mercato – sottolinea Francesco De Benedetto, Direttore Operativo servizi e specializzazioni. Decidere di affidarsi a un’agenzia per il lavoro facilita il contatto con aziende di alto livello e offre al lavoratore corsi di formazione, job orienting e iniziative di politiche attive del lavoro”.

La manifestazione si svolgerà nell’arco di tre giornate e sarà arricchita dalla partecipazione di autorevoli esponenti del mondo dell’economia, della politica e dell’imprenditoria che animeranno workshop, seminari, laboratori e convegni con lo scopo di generare idee, iniziative e progetti a favore dell’occupazione giovanile. Le tematiche trattate negli incontri saranno quelle relative alle nuove professioni, all’orientamento professionale, alle strategie per la ricerca del lavoro, alle start up e alle nuove tendenze del mercato del lavoro.

Numerose le opportunità di lavoro offerte da ETJCA – Agenzia per il lavoro che in Puglia cerca figure come Impiegato contabile amministrativo, Magazziniere mulettista, Responsabile di logistica con utilizzo professionale gestionali appositi, Addetto vendite, Autista patente C con CQC, Operaio generico di produzione, Neolaureato in giurisprudenza per pratica forense, Impiegato pratiche doganali con conoscenza lingue estere (tutte le posizioni aperte sono disponibili sul sito www.etjca.it).

Per i partecipanti sarà possibile mettersi in contatto con le realtà del territorio, sostenere colloqui, mettere in luce le proprie qualità e consegnare il proprio CV direttamente allo stand di ETJCA.

Nata nel 1999 e oggi fra i primi 10 player del mercato, ETJCA si mette a disposizione delle persone in cerca di lavoro offrendo opportunità in molteplici settori professionali,

attraverso l’assunzione in somministrazione o direttamente in azienda, l’attivazione di tirocini extracurricolari, percorsi di formazione e politiche attive del lavoro per l’inserimento e il reinserimento lavorativo. Nel corso della giornata, i visitatori potranno inoltre usufruire gratuitamente della consulenza professionale e del servizio di orientamento al lavoro.

Su ETJCA:

ETJCA è un’agenzia per il lavoro, interamente italiana e indipendente, che offre servizi all’avanguardia per le aziende e le persone, dotata del “QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE” UNI EN ISO 9001:2008. Fondata nel 1999, ha ampliato la sua presenza sul territorio nazionale grazie a una costante crescita, arrivando oggi a più di 6

0 filiali in tutta Italia. Somministrazione del lavoro, staff leasing e MOG, apprendistato professionalizzante, ricerca e selezione del personale, politiche attive del lavoro, attivazione di tirocini extracurricolari, formazione, collocamento mirato, outsourcing, gestione del welfare aziendale e delle risorse umane nell’ambito del settore pubblico sono i principali servizi quotidianamente messi a disposizione di aziende, clienti e persone in cerca di lavoro.

ETJCA è l’unica agenzia per il lavoro italiana ad aver stretto un accordo di collaborazione con la Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro e la Fondazione Consulenti per il lavoro: tale esclusiva consente a questa categoria di professionisti di mettere a disposizione dei propri clienti un’offerta di servizi completa, integrandola con la somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato.

Per informazioni: www.etjca.it