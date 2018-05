fonte image Pisa Today - Polizia

Di:



Foggia. Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Foggia hanno tratto in arresto ieri, Angelo Maratea, foggiano classe 1982, e Shaida De Charas Capitani, nata in Mozambico, classe 1983, entrambi con precedenti di polizia. Alle ore 19.00 circa, a seguito di segnalazione, gli agenti della Polizia di Stato già impegnati nell’attività di controllo del territorio, sono intervenuti presso il Centro Commerciale GrandApulia, ove i due malfattori avevano appena sottratto una cassa audio esposta, a seguito della rimozione del dispositivo antitaccheggio. Il celere arrivo della Volante ha permesso l’arresto dei due, attualmente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. Redazione StatoQuotidiano.it Foggia. Furto aggravato: due arresti ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.