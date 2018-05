Di:

Foggia. Forbes incorona la Puglia, Lecce con Otranto e Santa Maria Di Leuca tra i migliori posti e convenienti in Italia. La rivista americana di economia e finanza ha stilato un elenco dei luoghi in alternativa alle città e nei resort più famosi d’Italia . “Le destinazioni più famose d’Italia, Roma, Venezia, Firenze, le Cinque Terre, sono infinitamente seducenti, ma nei mesi estivi possono essere affollate e costose. Le attrazioni classiche del paese – arte, architettura, cibo, vino, borghi medievali e splendidi paesaggi di campagna – si possono trovare al di fuori dei suoi luoghi famosi. Ma dove sono i posti migliori dove andare, anche economici e favolosi?” Tramite i suoi esperti, la rivista statunitense raccomanda sette aree in cui le esperienze saranno autentiche e il costo di alberghi, ristoranti e proprietà immobiliari meno-spesso molto meno – che nelle città e nei resort più famosi d’Italia.

“Mentre in queste aree non troverai molte proprietà a cinque stelle o ville da affittare, ci sono molti piccoli B & B e boutique hotel tra cui scegliere”. Forbes raccomanda giugno, settembre e ottobre come mesi ideali per viaggiare verso le destinazioni sotto dettagliate, il tempo è buono e le folle di turisti non hanno ancora raggiunto il loro massimo. “La Puglia è una delle migliori offerte in Italia ora“. “In particolare per le sue spiagge. Ci sono così tante belle coste e città, cibo e vino eccellenti. Le masserie (case coloniche in pietra della Puglia) sono state trasformate in hotel e splendidi centri termali. “Tra le raccomandazioni ci sono Alberobello, città famosa per i suoi trulli, le rustiche strutture in pietra calcarea bianca con tetti a forma di cono che ora sono un famoso sito UNESCO; la scogliera di Polignano a Mare con una famosa insenatura sull’Adriatico; Ostuni, una città collinare a volte chiamata la Città Bianca della Puglia a causa dei suoi edifici in pietra color avorio ; la bellissima città barocca di Lecce; Otranto , abitata dai Greci, sede di un castello medievale, una cattedrale con mosaici del XII secolo e un ampio lungomare; e Santa Maria di Leuca sulla punta estrema del “tacco” italiano che offre splendide spiagge sia sul mare Adriatico e Ionio, calette drammatiche e ville in stile Liberty.

Per le vacanze al mare, la rivista suggerisce anche la penisola del Gargano in Puglia . “I resort sulla costa occidentale italiana sono meglio conosciuti, ma molte delle spiagge sono rocciose. Nel Gargano troverai spettacolari spiagge di sabbia. Vieste è una città costiera meravigliosa da visitare “. Vale anche la pena di visitare le idilliache isole Tremiti al largo della costa settentrionale del Gargano, con coste incontaminate e acque limpide e verdi. “È un paradiso per lo snorkeling.”

Al di là della classifica e dell’importante riconoscimento, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti , è la dimostrazione che Lecce continua ad incantare a livello internazionale sempre più viaggiatori e che l’offerta ricettiva si sta adeguando alle esigenze del turismo mondiale.